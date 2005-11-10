Juventus, Spalletti: "Ognuno può dire ciò che vuole, a me dà fastidio solo non vincere"

Il mister della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Napoli valido per la 10^ giornata di Serie A.

Il suo stato d'animo dopo il miniritiro?

"Quello di voler cambiare questa tendenza. Sono cose che abbiamo già passato nel calcio, a me sembra di sapere quello che devo dire e fare, poi devo giudicare gli altri. Voglio che la squadra giochi più serena e abbiamo voglia di decidere in campo, altrimenti non sai mai cosa ti aspetta e questo è negativo nel calcio".

In che modo i ragazzi hanno reagito alle parole di Carnevali e cosa le ha dato fastidio nelle ultime settimane?

"Carnevali ha detto delle cose giuste, è un direttore esperto e che sa dove è venuto. Ha tutta la voglia di prendersi la scena in un club così importante, è voglioso di trasferirci le sue esperienze. A me non mi da fastidio niente, solo il fatto di non fare risultato. Ognuno può dire quello che gli pare, bisogna accettare il dissenso della gente e io mi devo alzare presto e fare più cose possibili per la squadra".

Quando è importante per tutte e due le squadre vincere questa partita?

"La volontà di vincere ci deve trasferire qualcosa di andare, ma quando devi andare e la prendi bisogna ripensarci e serve equilibrio. Ci sarà da difendersi, il Napoli è fortissimo. Per cercare la nostra volontà, basta guardare la formazione".