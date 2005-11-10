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Juventus-Napoli 2-0, le pagelle: Alajbegovic spacca la partita. Lucca non sfrutta la chance

Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
ieri alle 22:49Serie A
01.11.2026 22:49Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Vince la Juventus di Luciano Spalletti. Battuto il Napoli all'Allianz Stadium grazie alle reti di Alajbegovic e Boga nel secondo tempo: serata no per gli azzurri.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
(di Lorenzo Di Benedetto)

Vicario 6,5 - Grande risposta su Lucca dopo appena 8 minuti. Nel secondo tempo esce con coraggio dalla propria area di rigore stoppando Politano lanciato verso la porta.

Kalulu 6 - Non si fa notare granché ma mette ordine e non sbaglia praticamente niente. Nel finale prova anche a dare mano in zona offensiva.

Bremer 6 - Dà solidità alla difesa e prova a farsi vedere anche in avanti con alcune sponde interessanti e non solo.

Lucumi 6 - Prende un cartellino giallo dopo 20' e rischia il rosso 5 minuti più tardi ma non si fa comunque condizionare. Prestazione solita per il colombiano.
Dal 72' Kelly sv.

Cabal 6,5 - La grande sorpresa di Spalletti ripaga la fiducia dell'allenatore con una partita giocata bene. Il palo gli nega la gioia del gol ma è stato comunque uno dei migliori.
Dall'82' Cambiaso sv.

McKennie 5,5 - Non il solito motorino instancabile. Fatica a trovare la posizione e non è brillante come nelle ultime uscite. Lascia il campo all'intervallo senza aver inciso.
Dal 46' Gatti 6 - Con lui in campo la Juventus si mette a tre e dà scacco matto al Napoli nel secondo tempo. Prova a segnare di testa a metà ripresa.

Koopmeiners 6 - Prestazione di sostanza, con qualche giocata interessante anche in area di rigore avversario. Non è ancora il giocatore che conoscevamo ma è in crescita.

Douglas Luiz 6 - Sozza lo ammonisce ingiustamente dopo pochi minuti ma il giallo non lo condizione. Prestazione positiva, specialmente nel secondo tempo.

Alajbegovic 7,5 - Sblocca la partita con un vero e proprio eurogol e poi esce. Fino alla rete dell'1-0 era stato comunque uno dei migliori in campo delle due squadre.
Dal 72' Boga 7 Prende il posto del bosniaco e gli "ruba" anche la mattonella del gol. Chiude la gara con un gran destro a giro. Difficile chiedergli di più.

Kolo Muani 5 - Altra prestazione incolore del francese. Il peggiore della Juventus: era già un problema, adesso lo è ancora di più.
Dal 59' Zhegrova 6,5 - Da una sua giocata nasce la rete dell'1-0. Entra e dà vivacità alla squadra: merita sicuramente più spazio.

Woltemade 6 - Si batte e prova a favorire anche i compagni. Non si vede mai dalle parti di Meret ma la sua prova è comunque sufficiente per il lavoro fatto per la squadra.

Allenatore: Spalletti 7 - Nella serata in cui si gioca la panchina riesce a cambiare la partita con le sue mosse. Parte con il 4-4-2, a inizio ripresa inserisce Gatti e schiera i suoi con il 3-4-1-2. La scelta Alajbegovic paga, Zhegrova e Boga sono le mosse spacca partita. Salva il posto meritatamente, ora però non deve fermarsi.

LE PAGELLE DEL NAPOLI
( di Paolo Lora Lamia)

Meret 6 - Tiene il punteggio sullo 0-0 a un soffio dall'intervallo, rispondendo bene alla conclusione di Alajbegovic. Quando il bosniaco e Boga lasciano partire due bolidi nel corso del secondo tempo, invece, non può nulla.

Di Lorenzo 5,5 - Serata più di contenimento che di spinta per il capitano, che deve fronteggiare un Alajbegovic guizzante dalla sua parte. Compito che non gli riesce con la necessaria efficacia.
Dal 46' Rrahmani 5,5 - Va a fare coppia con Marin, venendo molto sollecitato e andando varie volte in affanno in area.

Marianucci 5 - Rovina con il rosso per doppia ammonizione una gara fino a quel momento positiva, prima da centrale e poi da terzino sostituendo Di Lorenzo da inizio ripresa.

Marin 6,5 - Regge come può il confronto con Kolo Muani e Woltemade, non calando mai di attenzione e risultando nel complesso il migliore in maglia azzurra.

Olivera 5,5 - Oltre a fare il suo dovere in fase di non possesso, non si risparmia nel momento in cui ha la possibilità di spingere. Musica diversa dopo l'intervallo, quando un fresco Zhegrova lo mette in grande difficoltà.
Dal 78' Beukema sv.

Anguissa 6 - Solito mastino delle mediana, che però talvolta si propone anche in avanti. Si fa preferire nella prima parte della sfida.
Dal 78' Giovane sv.

De Bruyne 5,5 - Veste i panni della mente del centrocampo del Napoli, non accendendosi però con continuità. La sua gara dura un tempo, anche per delle condizioni fisiche non ottimali.
Dal 46' Gilmour 5,5 - Con lo scozzese in campo, non migliora nessun aspetto della mediana partenopea.

McTominay 5,5 - Presenza più oscura del solito la sua. Negli ultimi metri si vede pochissimo, in mediana non è un dominatore come nei suoi giorni migliori.

Politano 6 - Instancabile come al solito, dai suoi piedi parte qualche cross invitante. Da sottolineare anche il suo lavoro in ripiegamento.
Dal 61' Vergara 5,5 - Dovrebbe dare brio dalla trequarti in su, ma non riesce nel suo intento.

Lucca 5,5 - Chance d'oro per lui visto il forfait di Hojlund. Nella prima frazione di gioco, solo un sontuoso Vicario gli nega la gioia del gol. Dopo l'intervallo, lasciato solissimo dai compagni e praticamente mai rifornito.

Lang 5 - Non in una delle sue serate più ispirate. Un'occasione spedita alle stelle e poco altro nell'arco dei 90 minuti.

Allenatore: Landucci (vice Allegri) 5,5 - La sua presenza in panchina non porta fortuna come a Monza. Le assenze ci sono e sono importanti, ma non bastano a giustificare la prestazione di una squadra che fatica a trovare trame offensive e nel secondo tempo pensa più a tenere lo 0-0 che a provare a vincere.

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