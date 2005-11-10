Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio della decima giornata con l'anticipo Bologna-Monza in programma questo pomeriggio alle 15:00, quattro giocatori da evitare al fantacalcio: un nome per reparto.
Caprile (Lazio-Cagliari): una sola insufficienza in 9 gare ma in questa giornata sfida probabilmente la squadra più in forma del campionato e la retroguardia rossoblù che ha subito 10 gol nelle ultime 3 giornate.
De Winter (Milan-Inter): 2 insufficienze nelle ultime 3 giornate con una fantamedia del 5.89 e 2 cartellini. Per queata giornata valutate le alternative per la vostra difesa.
Karlstrom (Udinese-Roma): evidente il calo di forma nelle ultime giornate con una sola sufficienza nelle ultime 4 gare. Ha già 4 cartellini gialli ed è diffidato.
Yeboah (Como-Venezia): nella sconfitta contro l'Inter è partito dalla panchina. Non segna da 6 giornate con il malus del rigore sbagliato nella sfida contro la Lazio alla 5ª giornata. Il Como qualcosa concede ma il rischio è che para nuovamente dalla panchina.