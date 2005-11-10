Serie C, Spezia-Atalanta U23 2-1: gli aquilotti non conoscono ostacoli, Dea battuta
Paolo Lora Lamia
La domenica di Serie C prosegue con l'ennesimo successo conquistato dallo Spezia in questo inizio di stagione. Liguri capaci di battere l'Atalanta U23, con il punteggio di 2-1. Una rete per tempo, di Bright al 5' e di Durmush a 6 minuti dal 90'. Il gol atalantino segnato da Zanaboni al 90' non basta ai bergamaschi per sperare quantomeno in un pari. Aquilotti sempre più padroni della vetta del Girone B.
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 30 ottobre
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Domenica 1 novembre
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
Cittadella-Treviso 1-0
68' D'Alessio
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4
36' Capello, 47' aut. Lewis, 54' Casarotto, 90'+3 Metlika
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
La classifica del Girone A: Cittadella 30*, Brescia 25*, Trento 24*, Arzignano 20, Ospitaletto 19*, Treviso 19*, Alcione Milano 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17*, Lecco 17*, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11*, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10*, Juventus U23 10, Folgore Caratese 7, Renate 5.
* una partita in più
GIRONE B
Venerdì 30 ottobre
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Domenica 1 novembre
Gubbio-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Pineto 2-1
12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)
Spezia-Atalanta U23 2-1
5' Bright (S), 84' Durmush (S), 90' Zanaboni (A)
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
La classifica del Girone B: Spezia 32*, Ravenna 26*, Grosseto 23*, Reggiana 20*, Pescara 19*, Torres 19*, Guidonia 17*, Perugia 17*, Vado 16*, Livorno 16, Atalanta U23 15*, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14*, Forlì 12, Sambenedettese 10*, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 8*, Vis Pesaro 5*.
* una partita in più
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Domenica 1 novembre
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
Salernitana-Savoia 1-1
83' Meola (Sav), 90'+4 Lescano (Sal)
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia
La classifica del Girone C: Potenza 26, Bari 22*, Audace Cerignola 20*, Sorrento 20*, Catania 19*, Monopoli 19*, Picerno 18*, Scafatese 18*, Inter U23 17*, Casertana 17*, Cavese 15*, Altamura 15*, Salernitana 15*, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano 13*, Barletta 12*, Savoia 12*, Cosenza 9*, Crotone 1.
* una partita in più