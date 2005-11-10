Paura a Palermo: aggressione in piazza Croci ai tifosi del Vicenza: due feriti

Un brutto episodio di cronaca ha rovinato il pomeriggio sportivo a Palermo, dove alcuni tifosi del Vicenza sono stati vittima di un'aggressione in piazza Croci mentre si trovavano in attesa dell'autobus per raggiungere lo stadio. Il bilancio dell'aggressione parla fortunatamente soltanto di 2 persone che hanno riportato contusioni lievi. Lo riferisce Il Giornale di Sicilia.

Sull'accaduto è intervenuto tempestivamente il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha preso fermamente le distanze dal gesto con una nota ufficiale: "Esprimo ferma condanna per l’episodio di aggressione che ha coinvolto alcuni tifosi del Vicenza. Fortunatamente le conseguenze sono state lievi e solo due persone hanno riportato contusioni non gravi, ma resta un gesto inaccettabile, che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e con il senso di ospitalità che contraddistingue la nostra città".

La vicenda ha visto poi un momento di confronto istituzionale direttamente presso il Barbera di Palermo, dove si è giocato l'incontro con il Vicenza. Il primo cittadino del capoluogo siciliano ha incontrato il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, giunto per seguire da vicino la propria squadra del cuore. Un'occasione utile per ribadire la solidarietà tra le parti e distendere il clima in seguito agli accaduti registrati poche ore prima nel centro cittadino.

"A lui ho rinnovato il sentimento di amicizia e vicinanza che lega le nostre due città", ha dichiarato Lagalla. "Palermo è una città accogliente, che vive lo sport come occasione di incontro e condivisione. Episodi come questo non possono e non devono rappresentare la nostra comunità, né incrinare un rapporto di amicizia che va ben oltre una partita di calcio".