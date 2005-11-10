Palermo, Inzaghi: "C'è chi spera nelle nostre difficoltà, noi rispondiamo con i fatti"

Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi ha analizzato la vittoria per 3-1 contro il L.R. Vicenza, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: "Il primo gol è arrivato un po’ a freddo, ma al di là di quell’episodio la squadra ha disputato un’ottima partita. La prestazione è stata positiva nell’arco di tutti i novanta minuti, non soltanto nella ripresa: anche nel primo tempo abbiamo costruito e giocato con personalità. Sono soddisfatto del lavoro fatto, dobbiamo proseguire su questa strada perché stiamo andando nella direzione giusta. Le scelte di turnover adottate a Pisa si sono rivelate determinanti anche in vista di questa gara, come avevamo previsto. Se Segre e Vavassori avessero giocato anche quella partita, probabilmente oggi non avrebbero avuto la stessa energia per costruire un’azione come quella che ci ha portato al risultato. Vavassori sta crescendo molto e gli raccomando di non lasciarsi condizionare dai tanti complimenti che sta ricevendo. Ha una naturale predisposizione per il gol, ma apprezzo soprattutto il contributo che offre quando non ha il pallone. Ha qualità importanti e davanti a sé un futuro promettente.

Voglio rivolgere un pensiero anche a Gomes e Bozzolan, che finora hanno trovato meno spazio, ma restano parte integrante del gruppo. Avere effettuato 25 conclusioni non significa aver incontrato difficoltà nella costruzione del gioco. Al contrario, la squadra ha prodotto tante situazioni favorevoli e creato le condizioni per segnare. Abbiamo offerto una prova di grande livello, fatta eccezione per i primi cinque minuti, che ci sono costati il gol. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, perché non abbiamo ancora raggiunto nulla. Dopo il primo tempo di Pisa c’era già chi aspettava un nostro passo falso per criticarci. Intorno alla squadra non mancano le persone che sperano nelle nostre difficoltà, ma dobbiamo pensare soltanto al campo. Ci attendono due trasferte particolarmente impegnative e sarà fondamentale affrontarle con la giusta concentrazione".