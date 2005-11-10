Vicenza, Gallo: "Ottimo primo tempo, ma bisogna fare i complimenti al Palermo"
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Gaetano Ferraiuolo
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ieri alle 22:53Serie B
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01.11.2026 22:53Serie B
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Un Lane che ha combattuto, ma ha dovuto cedere alla regina della B. «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo rimasti in partita fino alla fine, il Palermo però ha delle individualità che fanno la differenza e la fanno contro tutti», ha commentato mister Fabio Gallo dopo il triplice fischio. In casa biancorossa però rimane anche il rammarico di non essere riusciti a trovare il raddoppio ad inizio gara: «Avremmo avuto la possibilità di finalizzare meglio nel primo tempo: le occasioni le abbiamo avute, poi ad una squadra come il Palermo, a cui faccio i complimenti, è normale concedere. Noi dobbiamo continuare su questa strada, anche se nelle ultime due non abbiamo raccolto nulla», ha proseguito il tecnico.
Fonte: ilgiornaledivicenza
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