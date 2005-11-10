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Serie C, i finali delle partite delle 14.30: derby al Cittadella, finale da urlo a Salerno

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 16:31Serie C
01.11.2026 16:31Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Sono terminate le sfide di Serie C delle 14.30. Nel Girone A prosegue il volo del Cittadella, che fa suo il derby contro il Treviso. Netta affermazione del Lecco, per 0-4 contro la Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B vince il Ravenna contro il Pineto, mentre tra Gubbio e Vis Pesaro termina 0-0. In chiusura una sfida poco adatta ai deboli di cuore nel Girone C, tra Salernitana e Savoia: finisce 1-1, con due gol nei minuti finali.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 30 ottobre
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)

Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Domenica 1 novembre
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
Cittadella-Treviso 1-0
68' D'Alessio
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4
36' Capello, 47' aut. Lewis, 54' Casarotto, 90'+3 Metlika

Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano

La classifica del Girone A: Cittadella 30*, Brescia 25*, Trento 24*, Arzignano 20, Ospitaletto 19*, Treviso 19*, Alcione Milano 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17*, Lecco 17*, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11*, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10*, Juventus U23 10, Folgore Caratese 7, Renate 5.

* una partita in più

GIRONE B
Venerdì 30 ottobre
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova

Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Domenica 1 novembre
Gubbio-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Pineto 2-1
12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)

In corso
Spezia-Atalanta U23 1-0
5' Bright

Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare

La classifica del Girone B: Spezia 29, Ravenna 26*, Grosseto 23*, Reggiana 20*, Pescara 19*, Torres 19*, Guidonia 17*, Perugia 17*, Vado 16*, Livorno 16, Atalanta U23 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14*, Forlì 12, Sambenedettese 10*, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 8*, Vis Pesaro 5*.

* una partita in più

GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Domenica 1 novembre
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
Salernitana-Savoia 1-1
83' Meola (Sav), 90'+4 Lescano (Sal)

Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia

La classifica del Girone C: Potenza 26, Bari 22*, Audace Cerignola 20*, Sorrento 20*, Catania 19*, Monopoli 19*, Picerno 18*, Scafatese 18*, Inter U23 17*, Casertana 17*, Cavese 15*, Altamura 15*, Salernitana 15*, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano 13*, Barletta 12*, Savoia 12*, Cosenza 9*, Crotone 1.

* una partita in più

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