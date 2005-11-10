Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla. E ha cominciato da Juve-Napoli: "Spalletti? Non credo ai traghettatori e a soluzioni alternative. Quando tu devi fare una programmazione, ci vuole del tempo, perché devi costruire una rosa di giocatori forti che speri possano competere da subito o quasi. Si cambiano sempre gli allenatori e non costruisci una squadra con identità. Se ogni sei mesi cambi diventa complicato. Non è così semplice comprare 6-7 giocatori ed essere subito competitivi, poi difficile farlo visti i conti da tenere in ordine.

Quando fai una squadra, credo che un allenatore dia delle direttive. Serve fare una programmazione seria, con giocatori funzionali al suo modo di giocare. E con Spalletti questo non è avvenuto. Devi fare una serie di risultati utili che possano dare un po' di certezze, anche i giocatori, che ci credono poco. Cosa ha dato Spalletti in un anno? Vincere aiuta a vincere. Invece ti porti dietro il non essere andato in Champions, quel finale di stagione negativo".