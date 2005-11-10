Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Che è partito da Juve-Napoli: "Traghettatore al posto di Spalletti? Le colpe sono della proprietà e di chi ha fatto questa squadra. Credo che Spalletti debba arrivare fino alla fine, se poi non avrà ottenuto gli obiettivi iniziali allora prenderanno la decisione definitiva. Per me si deve andare fino in fondo, no a un traghettatore. La società deve fare quadrato e responsabilizzare i giocatori. Il problema non è Spalletti ma gli acquisti fatti in precedenza. Oggi si sta correndo dietro a una rosa che di Juventus ha poco. Dal punto di vista comunicativo Spalletti ha sbagliato diverse volte. Detto questo, mi sembra che Carnevali abbia riunito la squadra dopo il Genoa e probabilmente c'è stata una reprimenda per tutti, perché la Juve non può perdere la sua nomea. Sicuramente la Juve non perderà col Napoli, ma neanche vincere. La questione non è battere il Napoli ma essere continua".

Dove vede difficoltà per Roma e Lazio?

"Non penso abbiano difficoltà, ma forse la Roma a Udine...che non può perdere tutte le partite la squadra bianconera".

Milan-Inter, quale la mossa che può decidere il derby?

"A me dà l'impressione che potrebbe dare la svolta al Milan e credo possa vincere se c'è spirito di squadra che possa essere determinante contro una rosa che qualitativamente è superiore. E' la partita della svolta per il Milan. Se perde questa partita il Milan, è fuori dalla lotta Scudetto".

Prenderebbe Icardi per la Juve ora?

"E' stato un grande calciatore in passato, alla Juve però c'è bisogno di altro ora. Magari porta un giovane in rosa, piuttosto che andare a prendere lui".