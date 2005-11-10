Napoli, Landucci: "C'è poco da parlare, la Juve ha fatto meglio di noi. Zitti e lavorare"

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri al Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la Juventus persa 2-1 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Cosa è successo all'intervallo?

"Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. E' vero che abbiamo avuto degli infortuni, ma non è una scusante".

Siete preoccupati della classifica e del momento generale della squadra?

"Preoccupati no, siamo molto dispiaciuto perché tenevamo molto a questa partita. Adesso bisogna star zitti e prepararci per mercoledì. L'unico modo è continuare a lavorare, abbiamo tanti infortuni come tante altre squadre. C'è da parlar poco, c'è da fare".

Dopo il dribbling di Zhegrova su Olivera, perché la squadra scappa troppo presto?

"Se li facciamo tirare, puoi prendere gol. Bisogna uscire fuori lì, poi ha fatto un gran tiro di sinistro. Se esci bene, non prendi gol. E' il contrario della nostra richiesta".

Le condizioni di De Bruyne e Di Lorenzo?

"Non potevano continuare, De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia e Di Lorenzo non lo so. Bisogna far meglio, ci abbiamo messo del nostro".

In avanti è mancato un po' McTominay?

"Quando si perde perdiamo tutti, tutti potevamo far meglio nel secondo tempo. Loro hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere".

Ha già parlato con Allegri?

"Sì, ma c'è poco da parlare. Sicuramente non era contento. Abbiamo detto che dovevamo far meglio nel secondo tempo".