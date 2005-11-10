Dolomiti Bellunesi, Vinicio Espinal in tribuna a Lecco: a breve l'accordo col nuovo mister
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 16:04Serie C
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01.11.2026 16:04Serie C
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C'è aria di cambiamento in casa Dolomiti Bellunesi, dopo l'esonero di Andrea Bonatti sostituito - come soluzione temporanea - da Massimiliano De Mozzi. Un nuovo allenatore, comunque, dovrebbe essere annunciato a stretto giro di posta e sta già iniziando a studiare quella che sarà la sua squadra.
Come riporta Sky Sport, Vinicio Espinal era presente oggi in tribuna per assistere al match tra il Lecco e la compagine bellunese. 90 minuti utili per capire pregi e difetti della squadra, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo in panchina che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
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