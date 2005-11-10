Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti

Si avvicina Milan-Inter e sarà la prima volta di Amorim e Chivu nella stracittadina. Ma quale può essere il particolare che può decidere il derby della Madonnina? Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Una cosa è dire costruiremo la squadra per crescere, una cosa è dire lo Scudetto, per me il Milan non è costruito per vincere quest'anno ma fa bene a pensarlo. Sull'Inter non mi convince sul piano dell'equilibrio. Si perde un po' nelel rotazioni. Poi Amorim ci dovrebbe spiegare perché Ramos non segna.

Daniele Garbo: "Il Milan deve dimostrare capacità di reazione dopo l'ultimo ko. La chiave può essere il centrocampo e l'approccio alla partita. Lo scorso anno li ha vinti entrambi il Milan ma l'Inter ha tutto per vincere stavolta. Il Milan ha il problema del gol, del centravanti".

Massimo Bonanni: "Mi aspetto una partita avvincente, l'Inter non ha vinto il derby e il Milan rispetto allo scorso anno sia più offensivo come idee e mentalità e potrebbe essere una partita più aperta. Vedo l'Inter comunque molto meglio, sotto tanti aspetti, anche se poi col Venezia non meritava di vincere. Mi aspetto una partita bella, con tanti gol".

Massimo Orlando: "Me lo immagino con un'Inter nettamente superiore, che arriva da prestazioni che non sono piaciute, ha rischiato con Fiorentina e Venezia, quindi mi aspetto la miglior versione dell'Inter. Dall'altra parte il Milan non ti dà certezze. Fa una buona partita, poi altre in confusione. Pulisic può creare problemi ma vedo l'Inter favorita".

Simone Braglia: "A me dà l'impressione che potrebbe dare la svolta al Milan e credo possa vincere se c'è spirito di squadra che possa essere determinante contro una rosa che qualitativamente è superiore. E' la partita della svolta per il Milan".

Michelangelo Rampulla: "Sono partite che esulano dalla rosa e dalla classifica. Il Milan ha un centrocampo che può mettere in difficoltà quello dell'Inter. Io vedo l'Inter favorita, non può perdere tutti i derby. Credo che il Milan abbia i giocatori per mettere in difficoltà l'Inter però".