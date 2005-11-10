Juve Stabia, De Giorgio: "Risultato giusto, il nostro obiettivo è la salvezza"

Conquista un pareggio la Juve Stabia per 2-2 al "Carlo Castellani" di Empoli in una gara ricca di emozioni. Al termine del confronto è intervenuto il tecnico delle "vespe" Pietro De Giorgio in sala stampa analizzando la prestazione della sua squadra:

Giornata freddissima caratterizzata da molto vento, poteva vincere una squadra o l'altra. Alla fine è arrivato un pareggio che comunque muove la classifica

"Partita particolare caratterizzata dal clima, dopo l'1-0 si è alzato il vento e li siamo ingenui nel tentativo di continuare a giocare visto che la partita si è sporcata. Risultato sostanzialmente giusto. Ci portiamo via un pareggio, risultato sostanzialmente giusto anche perchè abbiamo concesso qualcosa di troppo. E' anche vero che abbiamo fatto due gol. E' un punto prezioso".

Ci spieghi il turnover, scelte tecniche o legate alla condizione fisica?

"Dai dati avevamo speso tanto contro Cremonese e Verona, i cambi ce li abbiamo. Siamo in un momento della stagione in cui non possiamo permetterci di rischiare. Quindi il turnover ci stava, ho avuto indicazioni importanti di chi ha giocato".

Guardando ai gol subiti, sul secondo di Saporiti chi doveva andare a chiudere?

"Sul primo calcio d'angolo c'era tanto vento e si è abbassato molto, ci siamo mossi in anticipo. Sul secondo gol c'è stato un errore grave su un cross dalla trequarti. C'era vento, avevamo paura e ci siamo abbassati troppo. E' un gol che va attenzionato ma nelle ultime occasioni ci eravamo comportati bene in queste situazioni".

Quattro punti in tre partite è una media da salvezza, a volte i tifosi si lasciano andare facendo voli pindarici.

"In questo campionato l'equilibrio è una dote fondamentale, dobbiamo guardare una partita per volta. Il primo passo è la salvezza considerando le situazioni passate, se non fosse stata l'ingenuità nel finale contro il Verona avremmo ottenuto sette risultati utili consecutivi. Abbiamo perso contro Palermo, Pisa e Verona, iI percorso deve essere questo. Chiedo a tifosi equilibrio".