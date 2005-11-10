Vavassori spacca il Vicenza, 3-1 del Palermo: Inzaghi sempre in vetta, a +6 dal Modena
Yvonne Alessandro
Il Palermo ritrova la via della vittoria contro il Vicenza dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Pisa, ribaltando un match frizzante e ricco di occasioni partito in salita a causa del vantaggio di Brighenti firmato dopo appena due minuti di gioco. Dopo un primo tempo chiuso in difficoltà, la formazione rosanero ha mostrato tutte le sue qualità nella ripresa, trovando il sorpasso grazie alla rete di Johnsen e alla decisiva doppietta siglata da Vavassori nel corso del secondo tempo.
Con questo successo i rosanero salgono a quota 26 punti in classifica, ripristinando le sei lunghezze di vantaggio sul Modena inseguitore per la vetta della Serie B, mentre gli ospiti restano bloccati a quota nove in piena zona playout e nel mezzo di evidenti difficoltà.
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23’ aut. Tiritiello, 42’ Mezzotero
Domenica 1 novembre
Arezzo-Ascoli 0-0
Avellino-Pisa 2-0
26' Di Maggio (A), 59' Russo (A)
Empoli-Juve Stabia 2-2
33' Di Nardo (J), 39' Popov (E), 44' Saporiti (E), 59' Di Nardo (J)
Hellas Verona-Carrarese 3-0
10' Harroui (V), 22' Mosquera (V), 38' Sarr (V)
Palermo - Vicenza 3-1
2' Brighenti (V), 45' Johnsen (P), 53' Vavassori (P), 85' Vavassori (P)
La classifica: Palermo 26, Modena 20, Ascoli 19, Mantova 18, Avellino 15, Benevento 15, Verona 15, Pisa 15, Padova 14, Sudtirol 14, Cremonese 12, Cesena 12, Arezzo 11, Entella 10, Carrarese 10, Juve Stabia 9, Vicenza 9, Empoli 8, Sampdoria 8, Catanzaro 6.