Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa

La quinta giornata del campionato italiano di Serie A Femminile si è aperta con il pareggio per 1-1 tra la Ternana e il Como 1907. Al vantaggio lariano firmato da Bonfantini nel primo tempo ha risposto nella ripresa Strode. Restano imbattute le ragazze di Mister Mazzantini, che devono però accontentarsi del secondo pareggio consecutivo. Le padrone di casa di Mister Defendi, invece, tornano a far punti e cancellano l'ultimo ko contro il Milan

SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Ternana Women-Como 1907 1-1

Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).

Ore 16.45 - Sassuolo-Parma

Domenica 1 novembre

Ore 12.30 - Inter-Lazio

Ore 15.00 - Roma-Napoli Women

Ore 18.00 - Como Women-Milan

Lunedì 2 novembre

Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus

La classifica

Di seguito, quella che è la graduatoria maturata dopo le prime quattro giornate giocate:

Roma 12, Como 1907 11, Inter 10, Fiorentina 7, Ternana Women 7, Milan 6, Como Women 5, Napoli Women 4, Juventus 3, Lazio 2, Parma 1, Sassuolo 1.