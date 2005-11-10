Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Niccolò Righi
La quinta giornata del campionato italiano di Serie A Femminile si è aperta con il pareggio per 1-1 tra la Ternana e il Como 1907. Al vantaggio lariano firmato da Bonfantini nel primo tempo ha risposto nella ripresa Strode. Restano imbattute le ragazze di Mister Mazzantini, che devono però accontentarsi del secondo pareggio consecutivo. Le padrone di casa di Mister Defendi, invece, tornano a far punti e cancellano l'ultimo ko contro il Milan
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Ore 16.45 - Sassuolo-Parma
Domenica 1 novembre
Ore 12.30 - Inter-Lazio
Ore 15.00 - Roma-Napoli Women
Ore 18.00 - Como Women-Milan
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus
La classifica
Di seguito, quella che è la graduatoria maturata dopo le prime quattro giornate giocate:
Roma 12, Como 1907 11, Inter 10, Fiorentina 7, Ternana Women 7, Milan 6, Como Women 5, Napoli Women 4, Juventus 3, Lazio 2, Parma 1, Sassuolo 1.