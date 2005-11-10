Lecce, Di Francesco: "15 giorni fa sembravamo fenomeni. Qualcuno faceva discorsi del cavolo"

Come si sente in questo momento? Eusebio Di Francesco non può essere felice dopo l'ennesimo ko del suo Lecce, questa volta contro il Genoa: "Le prestazioni ci sono ma mancano i risultati, mi voglio assumere le mie responsabilità per farmi capire meglio. Non basta saper reagire, ma bisogna impattare meglio le partite. Appena 15 giorni fa sembravamo dei fenomeni, qualcuno faceva dei discorsi del cavolo, i livelli alla lunga vengono fuori e dobbiamo essere consapevoli che fino alla fine bisogna lottare per la salvezza. Anch'io vorrei sognare insieme a voi, ma mi devo ributtare nella realtà".

Come sta Monteiro? Col Torino può tornare Coulibaly?

"Mi auguro di recuperare Coulibaly e Geubbels, Monteiro sarà difficilmente recuperabile perché credo abbia avuto un problema muscolare. E' stata una settimana non facile che ci riporta nella realtà di quelli che sono i nostri valori. Dobbiamo alzare il livello".

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