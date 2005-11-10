Juventus-Napoli, Marelli: "Giusti i due gialli a Marianucci, Lucumì graziato da un rosso"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così l'arbitraggio di Juventus-Napoli. Partita calda da tradizione e anche stasera ricca di episodi.

Inizia così il suo commento: "Primo tempo brutto di Sozza, nel secondo invece non ha sbagliato quasi niente. Al 13' il Napoli protesta per un possibile cartellino rosso di di Koopmeiners per fallo ai danni di Anguissa. L'arbitro non fischia neanche fallo: Koopmeiners si salva dal cartellino rosso perché il contatto è molto alto e il piede scivola velocemente verso il basso, la sanzione corretta doveva essere il giallo per impudenza".

La Juve rischia di restare in dieci: "Al 25' c'è un intervento di Lucumì, ammonito poco prima. Manca completamente il pallone e commette un'infrazione su Lucca: rischia molto il secondo giallo per spa, in questa circostanza è stato graziato".

Possibile rigore per la Juve: "Al 29', contatto nell'area del Napoli tra Olivera e Cabal: in questa circostanza è stato richiamato l'episodio di Torino-Como. Il contatto c'è, ma è minimo: giusto a mio parere lasciar correre e che il Var non intervenga".

L'ultimo episodio: "La doppia ammonizione di Marianucci. La prima per comportamento antisportivo su Woltemade: saltato dal tedesco, lo ha trattenuto in maniera irregolare. Nulla da dire neanche sulla seconda: al 74' arriva in ritardo su Cabal, molto bene Sozza".