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Ostiamare, mal di vittorie: a secco da oltre un mese. D'Antoni: "Ingenui sul gol preso dal Livorno"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:19Serie C
02.11.2026 00:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Terza sconfitta consecutiva per l'Ostiamare, caduto all'"Armando Picchi" per mano del Livorno: l'1-0 porta i laziali al 18^ posto in graduatoria del girone B di Serie C. Un momento piuttosto complicato: la vittoria non arriva dal 27 settembre, nelle ultime tre partite la squadra di David D'Antoni ha incassato cinque gol e ne ha saputo realizzare solamente uno. Mentre la zona salvezza dista due punti, il tecnico 47enne ha analizzato il momento della sua squadra in conferenza stampa post-partita.

"C'è grande rammarico perché pensiamo di aver fatto una grande partita e uscire con zero punti lascia l'amaro in bocca", ha confidato D'Antoni. "Abbiamo giocato alla pari con il Livorno. Abbiamo avuto situazioni che se gestite bene potevano portare a conclusioni, gestito male situazioni che - se gestite meglio - potevano portare a tiri verso la porta avversaria".

Infine l'allenatore dell'Ostiamare ha aggiunto cosa non abbia funzionato: "Abbiamo gestito male occasioni in cui avremmo potuto fare ripartenze interessanti e sul gol abbiamo sbagliato perché ci siamo fatti ingolosire, ingenui nel farci trovare scoperti". Il riferimento, ovviamente, va alla rete subita a sette minuti dalla fine da Gabbiani (83') che ha negato a pochi istanti dal finale di partita quello che sarebbe stato un punto importantissimo.

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