Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic neanche in panchina con la Juve: ecco perché

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Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic neanche in panchina con la Juve: ecco perchéTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:45Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
01.11.2026 20:45Serie A
Due assenza pesanti dell'ultima ora per Massimiliano Allegri che deve rinunciare all'attaccante, colpito da una sindrome influenzale, e al portiere.
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Doppia assenza dell'ultimo minuto per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dovrà rinunciare a Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, che non sono presenti neanche in panchina all'Allianz Stadium. L'attaccante danese ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una sindrome influenzale, con il virus che nei giorni scorsi, sempre in casa azzurra, aveva colpito anche Rrahmani e Anguissa, che hanno però recuperato.
Per quel che riguarda il portiere il Napoli ha fatto sapere che non è a disposizione di Allegri a causa di un leggero affaticamento muscolare. Al suo posto, ma era previsto già alla vigilia, è rientrato dal primo minuto, Alex Meret.
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