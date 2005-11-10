Napoli, Hojlund e Milinkovic-Savic neanche in panchina con la Juve: ecco perché

Doppia assenza dell'ultimo minuto per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dovrà rinunciare a Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, che non sono presenti neanche in panchina all'Allianz Stadium. L'attaccante danese ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una sindrome influenzale, con il virus che nei giorni scorsi, sempre in casa azzurra, aveva colpito anche Rrahmani e Anguissa, che hanno però recuperato.

Per quel che riguarda il portiere il Napoli ha fatto sapere che non è a disposizione di Allegri a causa di un leggero affaticamento muscolare. Al suo posto, ma era previsto già alla vigilia, è rientrato dal primo minuto, Alex Meret.