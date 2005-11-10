Il Livorno torna a vincere, ma Lucarelli: "Se si pensa di andare in B sono un freno a mano"

Il Livorno risorge e ritrova la vittoria dopo oltre un mese: è sufficiente l'1-0 inflitto all'Ostiamare per ricominciare con il piede giusto nel girone C di Serie C, ma il primo pensiero va a Tommaso Arrigoni. Il centrocampista 32enne ha dovuto lasciare il campo al 20' del primo tempo per una pallonata presa da Martinez. Il tecnico, Cristiano Lucarelli, ha commentato il successo in sala stampa e ha aggiornato sulle condizioni del giocatore.

"Arrigoni è in ospedale sotto osservazione, fino a mezzanotte, decideranno poi cosa fare", ha spiegato l'allenatore 51enne. "Ha preso una botta dietro la nuca e non si ricordava più nulla, ma è complicato fare diagnosi. Io non sono un medico". Poi è passato alla prestazione offerta dalla squadra oggi: "Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo 16 under 22 in questa squadra, che spesso ha dovuto fare a meno dei leader. Non vincevamo da cinque giornate e gestire gare che devi vincere per forza non è mai facile. All'inizio ho visto molto paura di sbagliare, ma dopo la traversa di Bacciardi ha fatto quello che sapeva fare. Esprimiamo un buon calcio, questo sempre, e abbiamo margini di miglioramento, anche se il nostro primo obiettivo è raggiungere il prima possibile i 45 punti".

"Teniamo sempre gli occhi aperti e la spia accesa", ha lanciato il messaggio al suo Livorno, ora sesto in classifica. "Ad oggi, dal mio punto di vista, il bilancio è soddisfacente, essendo un pignolo però cerco di correggere sempre tutto. Sono però anche uno che tiene di conto che in campo c'è un avversario che vuole e fa le stesse cose che facciamo noi. A ogni modo, sapendo anche quando è stata allestita la squadra, io sono molto soddisfatto. Le squadre si valutano sul lungo periodo. Ora arriva una gara importante, la prima di quattro non simpatiche, vorremmo però non prendere gol e fare bene, sempre per migliorarci".

Inevitabile un riferimento alle possibili dimissioni di una settimana fa: "Io vado avanti alla giornata, questa vittoria non mi cambia, si deve sempre vedere quello che è l'obiettivo della stagione", ha precisato Lucarelli. "Se si pensa di andare in B sono un freno a mano. Da tifoso darei la possibilità di provarci, vado avanti di giornata in giornata finché mi diverto e finché me ne viene data la possibilità. Il buon inizio ha fatto perdere quella che è la consistenza della squadra, le critiche sono legittime ma alle volte ho letto e sentito cose che andavano un po' oltre. E le offese non vanno bene, tra critica, giudizio e offesa c'è molta differenza. Io vorrei che questi ragazzi continuassero ad avere leggerezza: è quello che fa fare bene. Se poi c'è qualcuno più bravo di me e porta il Livorno in B, io do le dimissioni, non sono né geloso né invidioso".