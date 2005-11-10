Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus stacca il Napoli, Spalletti a -6 dalla Champions
Alessio Del Lungo
La Juventus di Luciano Spalletti batte 2-0 il Napoli e, almeno momentaneamente, si risolleva. I bianconeri salgono così a quota 17 punti in classifica e staccano il Bologna e i partenopei, che rimangono fermi a 14. La zona Champions è dunque distante 6 lunghezze per la Vecchia Signora, mentre Allegri dovrà cercare di non farsi risucchiare in una zona spiacevole della graduatoria.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 (10)
3. Roma – 24 (10)
4. Como – 23 (10)
5. Milan – 21 (10)
6. Frosinone – 20 (10)
7. Juventus – 17 (10)
8. Napoli – 14 (9)
9. Bologna – 14 (10)
10. Torino – 13 (10)
11. Genoa – 13 (10)
12. Cagliari – 13 (10)
13. Atalanta – 11 (9)
14. Lecce – 9 (10)
15. Sassuolo – 8 (9)
16. Monza – 7 (10)
17. Fiorentina – 5 (9)
18. Parma – 5 (9)
19. Udinese – 5 (10)
20. Venezia – 3 (10)