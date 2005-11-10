Napoli, Meret dopo il ko di Torino: "Troppi alti e bassi, non stiamo trovando continuità"

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Meret

"Non stiamo trovando continuità, ci sono un po' troppi alti e bassi. Oggi è stata una partita sicuramente tesa, tosta. Si sentiva l'importanza della gara, penso da parte di entrambe le squadre. L'abbiamo approcciata bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, molto equilibrato, con qualche occasione da entrambe le parti. Poi, insomma, nel secondo tempo i dettagli hanno fatto la differenza: loro hanno trovato due grandissimi gol", ha esordito il portiere azzurro.

Meret ha poi continuato così: "Potevamo forse essere un po' più cattivi nell'uscire sugli uomini, per non farli calciare. Però penso che la partita sia stata equilibrata e i dettagli poi hanno fatto la differenza. Peccato, perché ci tenevamo molto a trovare una vittoria in uno scontro importante come questo. Dobbiamo pensare subito alla prossima e fare meglio".