Inter, Chivu: "Condizioni non facili per nessuno, non ci aspettavamo le loro transizioni"
TUTTO mercato WEB
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, a InterTv ha parlato brevemente della sconfitta che complica il cammino in Champions League della squadra nerazzurro: “Ci hanno sorpreso le loro transizioni, loro sono stati bravi ad arrivare con tanti uomini. Abbiamo provato a dare il massimo in queste condizioni che non erano facili per nessuno ma è finita così.
Ora dobbiamo leccarci le ferite, fare il punto sugli acciacchi che abbiamo e giocarci la prossima partita che sarà altrettanto importante. Ai ragazzi dirò che manca ancora una partita e la qualificazione è ancora tutto da giocare”.
