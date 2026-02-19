Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER, PRONTO IL RINNOVO PER PIO ESPOSITO. NAPOLI, SI TORNA A INVESTIRE SUGLI UNDER 23. BOLOGNA, RINNOVA POBEGA, SI SEGUE GRAY. TORINO, IL RINNOVO DI ILKHAN E' LA PRIORITA'.

Francesco Pio Esposito. Un talento che rappresenta, oltre al presente, soprattutto il futuro dell’Inter. Tanto che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia col prolungamento del contratto fino al 2031. Pronto anche un robusto adeguamento dell’ingaggio, che lieviterà dagli attuali 1,1 milioni annui più bonus ad almeno 3 milioni a stagione, fa sapere oggi Tuttosport. Uno step necessario quanto inevitabile per spazzare via le sirene di mercato sempre più forti e minacciose provenienti dalla Premier League. Non è, infatti, passata inosservata la presenza di un emissario dell’Arsenal sabato sera in tribuna a San Siro. Il Derby d’Italia contro la Juventus rappresentava l’occasione giusta per visionare Pio dinanzi a una delle formazioni più importanti del calcio italiano ed Esposito ha risposto alla grande, superando a pieni voti il test dei Gunners. Motivo per cui l’interesse proveniente dalla capitale inglese appare sempre più intenso e crescente. E non potrebbe essere altrimenti per il ds dell’Arsenal Andrea Berta, che conosce e segue da parecchi anni Pio.

Il Napoli tornerà a investire da questa estate con ogni probabilità sugli Under 23. Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei prospetti più interessanti che viene tenuto d'occhio è Konstantinos Tzolakis, portiere greco dell'Olympiacos. Il suo contratto scadrà nel 2027 e questo fa gola a molti, tra cui anche gli azzurri, che, insieme ad Arsenal e Liverpool, stanno pensando di acquistarlo a luglio. L'attenzione è ovviamente alta anche per quanto riguarda il reparto offensivo. In questo senso piace molto Ernest Poku del Bayer Leverkusen, che in Germania ha già segnato 6 gol e servito 8 assist. Più complicato arrivare a Maghnes Akliouche del Monaco, accostato diversi mesi fa pure a Inter e Milan, che però hanno dovuto desistere davanti alle richieste altissime del club del Principato. Praticamente nessuno è certo del posto in attacco, tranne due calciatori. Il primo è ovviamente Rasmus Hojlund, il cui rendimento non è in discussione, mentre il secondo è Matteo Politano, una risorsa importantissima che però avrà un anno in più sulle gambe e già quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo. Dovranno guadagnarsi la riconferma invece Alisson Santos e Giovane, arrivati nel mercato di gennaio. L'ex Verona sta deludendo, l'ex Sporting CP invece ha avuto un impatto pazzesco, ma dovrà dar seguito ai progressi mostrati.

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva". Questo il comunicato del Bologna che rende ufficiale una notizia praticamente certa già da qualche ora, ovvero la permanenza del centrocampista classe '99 in rossoblù. È infatti scattata la condizione necessaria per far sì che si verificasse il riscatto obbligatorio dal Milan, che - ricordiamo - incassa così 7 milioni di euro per la cessione del giocatore: nell'accordo di prestito stipulato la scorsa estate tra i due club, era stato inserito l'obbligo di acquistare il centrocampista per i felsinei nel momento in cui fosse arrivato il primo punto in Serie A nel mese di febbraio. Una condizione che è stata soddisfatta con la vittoria per 2-1 del Bologna sul campo del Torino. Contestualmente, si legge nel comunicato ufficiale, Pobega ha firmato col Bologna fino al 2028 (con opzione per un ulteriore anno). Un'altra bella notizia per i tifosi rossoblù, dopo gli annunci - arrivati tutti negli ultimi giorni - dei rinnovi di Castro, Pessina e Odgaard.

Bologna attivissimo sulla costruzione della rosa che verrà, ma rinfrancato anche dai risultati, con l'importante ritorno alla vittoria dello scorso weekend. Oltre ai rinnovi, già attivo pure il mercato, con porte girevoli a centrocampo: scattato l’obbligo di riscatto del Pisa per Aebischer, 5 milioni al Bologna che ne da 7 al Milan per Pobega. In mediana i rossoblù monitorano il 20enne Charlie Gray, in scadenza col City, fa sapere Repubblica: il classe 2006 ha collezionato 16 presenze in stagione tra seconda squadra celeste e Youth League, manifestazione nella quale ha accumulato anche due reti. Per qualche settimana fa è arrivato anche l'esordio in Prima Squadra, in coppa di Lega, nella sfida vinta dalla formazione di Guardiola contro il Brentford.

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio al futuro di Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino in scadenza di contratto a giugno 2026, che ha già comunicato all’entourage del calciatore l’intenzione di attivare l’opzione a loro disposizione per evitare di perdere il classe 2004 a parametro zero in estate. Il contratto di Ilkhan, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno e il Torino ha tutta l’intenzione di prolungarlo al 2027. Un prolungamento della durata di appena un anno non soddisfa però il giocatore e il suo entourage, che hanno già ricevuto diverse lusinghe da parte di altri club. Occhio soprattutto alle sirene provenienti dalla Turchia, dove più di un club si è informato per il possibile ritorno in patria del numero 6 granata. In particolare sulle tracce del classe 2004 ci sarebbe il Trabzonspor, formazione sempre più ambiziosa e ormai terza forza della Süper Lig. Motivo per cui i dirigenti della formazione bordeaux-celeste vorrebbero puntellare la mediana con l’arrivo di un elemento giovane e dalle potenzialità ancora inesplorate: Ilkhan, appunto. Contatti avviati anche se il cambio di gerarchie in questa prima parte del girone di ritorno potrebbe cambiare il destino del talentino turco all’ombra della Mole. La decisione finale spetterà a chi si siederà sulla panchina del Toro.

VALENCIA, RINNOVA RIVERO. LENS, AGBONIFO LASCIA IL BASILEA E VA ALL'HACKEN. SCHALKE 04, RISOLTO IL CONTRATTO CON YOUNES.

Cristian Rivero continuerò l'avventura nel club in cui è nato e cresciuto e che ha lasciato solo per due prestiti negli anni scorsi. Il giocatore infatti ha rinnovato per un altro anno con il Valencia come comunica il club in una nota: "Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Cristian Rivero fino al 2027. Il portiere di Gandía (21/03/1998) prolunga il suo impegno con il club per un'altra stagione. È arrivato nel club all'età di 10 anni. Cresciuto nell'Accademia del VCF, ha esordito nella massima serie con la prima squadra il 16 dicembre 2020 contro il Terrassa FC in una partita di Copa del Rey . Nelle ultime stagioni, Cristian Rivero ha giocato in prestito all'AD Alcorcón e all'Albacete Balompié e ha consolidato il suo posto nelle dinamiche della prima squadra, contribuendo con lavoro e competitività in ogni sessione di allenamento al miglioramento quotidiano del reparto portieri del Valencia CF".

Dopo un anno in giro per l’Europa, Jeremy Agbonifo fa ritorno a casa, all'Häcken, con un prestito fino al 30 giugno. Il ventenne esterno, cresciuto nel vivaio giallo-nero, ha vissuto esperienze importanti all’estero, tra Porto e Lens, con una breve parentesi al Basilea in Svizzera. Ora sceglie di rimettersi a disposizione del club che lo ha lanciato in Allsvenskan. "Per me tornare all'Hacken era la scelta migliore - racconta Agbonifo -. Qui mi sento a casa, posso giocare con continuità e contribuire a un progetto che sta crescendo. Voglio aiutare un club che mi ha dato tanto". Martin Ericsson, responsabile del settore tecnico, sottolinea il valore del ritorno: "Jeremy è un giocatore talentuoso, con grande talento. Il fatto che abbia scelto di tornare testimonia la sua lealtà e l’affetto per l'Hacken. Sarà un elemento prezioso sia per la squadra sia per il campionato.. Agbonifo ha vissuto un anno di alti e bassi all’estero, ma ora la voglia di giocare è più forte che mai. Tornando ad Häcken potrà ritrovare continuità, giocare davanti ai tifosi giallo-neri e puntare a nuovi traguardi: "L'Hacken sta costruendo qualcosa di bello, ha una rosa competitiva e voglio dare il mio contributo per lottare di nuovo per i titoli. Ho imparato tanto durante la mia esperienza all’estero, ma la cosa più importante è giocare a calcio. È lì che sta la gioia, e voglio farlo qui".

Lo Schalke 04 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Amin Younes, valido fino al termine della stagione, con effetto immediato. La decisione, comunicata personalmente dal direttore sportivo Frank Baumann, nasce dalla volontà di offrire al giocatore maggiori opportunità di impiego altrove, considerando che il recente mercato invernale ha ridotto le sue possibilità di spazio in squadra. Baumann ha spiegato: "Dopo un mercato invernale per noi molto positivo, le possibilità di utilizzo per Amin erano ormai molto limitate. Vogliamo dargli la possibilità di cogliere altre opportunità, anche nelle ultime giornate del mercato invernale". Il club ha ringraziato Younes per il contributo dato in 18 mesi, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. Anche il giocatore ha voluto salutare: "Sono molto grato per il tempo trascorso allo Schalke e per tutte le esperienze vissute. Un ringraziamento speciale va alla società, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e, soprattutto, ai tifosi per il sostegno costante. Auguro al club il meglio per il finale di stagione e per il futuro". Durante la sua esperienza con la maglia blu, Younes ha collezionato 31 presenze, segnando due gol e servendo tre assist. La separazione consente ora al centrocampista di 29 anni di cercare nuove sfide.