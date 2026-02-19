Milan, Gabbia 'scagiona' Maignan: "Gli errori li facciamo tutti. Tornerà a fare i soliti miracoli"

Un pareggio che non fa male a nessuna ma che interrompe la rincorsa di entrambe. La sfida tra Milan e Como, recupero della 24^ termina 1-1, con Rafa Leao che nella ripresa risponde al vantaggio di Nico Paz. Per analizzare il match, ai microfoni di TeleLombardia, è intervenuto Matteo Gabbia. Queste le sue parole: "Quando non vinciamo una partita abbiamo l'obbligo di pensare che siano due punti persi perché potevamo fare meglio. Di conseguenza adesso è inutile continuare a rimanere attaccati a questa partita: dobbiamo analizzare quello che potevamo fare meglio e domenica tornare alla vittoria che è la cosa più importante"

C'era la sensazione che questo fosse un crocevia: dove guardate?

"Onestamente noi guardiamo sempre e solo a noi stessi. Questi sono discorsi che fate voi fuori: noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo vincere tutte le partite che andiamo ad affrontare. Noi continuiamo a guardare noi stessi e cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a fine anno senza nessun tipo di rimpianto, dando il 100% come stiamo facendo. Dobbiamo avere calma, lucidità e fiducia"

Maignan è tornato umano?

"Mike è un portiere fenomenale, è il nostro leader e il nostro capitano. Penso che un errore lo facciano tutti e non dobbiamo focalizzarci su questa cosa. Potevamo recuperare la partita dopo, non abbiamo completato la rimonta ma sono assolutamente tranquillo per Mike che è un campionissimo. Tornerà a fare i miracoli a cui ci ha abituato come sempre"