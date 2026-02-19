Inter, Sucic: "Non dobbiamo trovare scuse, il campo era uguale per noi e per loro"

Il centrocampista dell’Inter Petar Sucic, dopo il ko contro il Bodo/Glimt ha parlato ai canali ufficiali del club di quanto accaduto in Norvegia: “Devo rivedere la partita e provare ad analizzare quello che è successo - ha esordito a Inter TV -, servecapire gli errori e non ripeterli al ritorno. Sicuramente dobbiamo essere più attenti in difesa e più cinici in area di rigore. Non dobbiamo trovare scuse, siamo l’Inter e dobbiamo dare il massimo. Sul discorso sintetico, il campo era uguale per loro e per noi”.

Ora il ritorno al Meazza.

“Abbiamo il ritorno in casa, dobbiamo cercare di stare calmi, di ribaltare la gara e arrivare al prossimo turno”.