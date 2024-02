Live TMW Juventus, Allegri: "Bisogna resettare ma siamo in linea con gli obiettivi stagionali"

23:00 - Massimiliano Allegri commenta la sconfitta per 1-0 della Juventus contro l’Udinese all’Allianz Stadium nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:26 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Questa sconfitta è figlia della trasferta di Milano?

“Non è figlia di niente, l’Udinese è una squadra fisica che rallenta, abbiamo preso gol su palla inattiva e una volta che vai sotto è difficile. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo. È un momento dove abbiamo perso due partite di fila ma non deve cambiare la visione attorno alla squadra. Da domani bisogna pensare alla partita di sabato dove dobbiamo tornare a fare punti. Dispiace perchè tutti pensavamo di poter rimanere in scia all'Inter che sta facendo un campionato incredibile”.

Da dove nasce questa discesa?

“L’approccio è stato buono, abbiamo avuto delle difficoltà. Fare le chiacchiere in questo momento non serve a niente, è un momento in cui bisogna resettare, arrivare velocemente alla quota Champions e giocarci la semifinale di Coppa Italia. Momentaneamente siamo in linea con gli obiettivi della stagione, il di più era stare attaccati a una squadra costruita per vincere. Abbiamo tentato di star loro addosso, non vuol dire però che diamo tutto per perso”.

I cambi di Locatelli e Chiesa un segnale al gruppo?

“Federico aveva fatto una buona partita, mi son detto metto dentro Iling e poi Cerri così magari veniva fuori qualcosa da un cross. Nicolussi è un calciante l’ho messo per qualche situazione da palla inattiva e qualche tiro da fuori. La squadra ha fatto un'ottima prima parte di stagione, ora arriva il difficile perché finché vinci è tutto facile”.

Si è sentita tanto l’assenza di Vlahovic? Cosa non le è piaciuto della squadra?

“Siamo stati tanto tempo nella metà campo avversaria, con magari un po’ di frenesia e fretta. Le assenze non si sentono, finora la squadra ha giocato e fatto punti con e senza Vlahovic, Danilo, Chiesa… Abbiamo fatto un punto in tre partite, ora dobbiamo pensare a sabato che abbiamo l'opportunità di fare punti contro una squadra che sta facendo molto bene”.

23:30 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.