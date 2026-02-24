Juventus, attesa per Bremer e Yildiz. Verona, Sogliano parla delle critiche: le top news delle 13

La Juventus ha deciso di confermare quello che aveva detto Ottolini con i fatti e ha accelerato per il rinnovo di Weston McKennie. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è a un passo il prolungamento fino al 2030 del texano con i bianconeri. Guadagnerà poco più di 4 milioni di euro annui.

Vincenzo Italiano ha elogiato nel post-partita di Bologna-Udinese il talento di Nicolò Zaniolo, che lo ha voluto ringraziare con un post su Instagram: "Ci tenevo a farlo pubblicamente mister Italiano per le stupende parole che mi ha rivolto, non era per niente scontato!".

La Juventus non è mai stata vicina a un accordo con Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto. Secondo Tuttosport, il club potrebbe proporre al serbo uno stipendio simile a quello di Yildiz, c'è da capire se gli potrebbe andare bene. Al classe 2000 piacerebbe un'esperienza in Spagna, con i nomi da tenere d'occhio che sono quelli delle tre big de LaLiga più il Milan di Allegri.

Il Napoli è infuriato con i vertici arbitrali e Aurelio De Laurentiis, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha mandato un messaggio piccato a Gabriele Gravina per farglielo presente. Inoltre, stando a Il Mattino, ADL e la società avrebbero proposto di introdurre, come in Serie C, il VAR a chiamata per eliminare le polemiche. Intanto Chiffi potrebbe essere fermato per un turno, due o addirittura retrocesso in Serie B.

Sean Sogliano, ds dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa della situazione attuale dei gialloblù: "Sono abituato a metterci la faccia quando ci sono i problemi, fa parte del mio lavoro. Questo è un momento molto difficile dal punto di vista calcistico. La classifica è brutta, drammatica, impossibile, decidete voi come definirla. Sono molto arrabbiato e deluso. So benissimo che fare questo lavoro significa anche accettare le critiche. So anche che si vince in tanti e si perde in pochi. So anche altre cose, so riconoscerle. Leggo delle cose assurde, vergognose, nei confronti di persone che per tanti anni hanno lottato per i colori gialloblu, ed hanno cercato di ottenere sempre il massimo. Parlare del fatto che non si abbia rispetto è questa stessa una mancanza di rispetto, nei confronti di chi lavora nel Verona".

Come appreso da TMW, infatti, ci sono novità per Martin Baturina del Como. L'esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri ha portato alla luce una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra, una tipologia di infortunio che stando alle prime ricostruzioni dovrebbe tenerlo fuori dai giochi per almeno due settimane, se non tre.

Dopo un riscaldamento personalizzato, Kenan Yildiz e Gleison Bremer si sono uniti al resto del gruppo della Juventus alla vigilia della sfida contro il Galatasaray. Il turco ha un vistoso tutore a fasciare il polpaccio sinistro, che non gli crea comunque problemi di movimento. Presente pure Arek Milik.

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così del momento dei granata in conferenza: "Vedo e sento la contestazione, bisogna fare le cose con responsabilità: quando sei presidente di una società importante come il Toro, bisogna spegnere il fuoco. E' la cosa che devo fare. Tutto il resto è relativo, io nelle difficoltà sono abituato a trovare in me tutte le mie possibili risorse: non mi dà scoramento, ma maggiore determinazione. Poi ripeto, ho una responsabilità importante di fronte a un milione di tifosi che amano il Toro. Devo onorare questo impegno quando le cose vanno male o quando vanno bene. Ricordo che con Juric per due volte ci siamo giocati l'Europa, è successo solo tre anni fa. Non buttiamo tutto in maniera poco costruttiva, non aiuta".

Roberto D'Aversa, nuovo tecnico del Torino, invece ha spiegato così la sua scelta: "Tutti vorrebbero iniziare la stagione d'estate per interpretare il gioco in base alle caratteristiche dei giocatori. Ma se a 4 mesi dalla fine del campionato ti chiama il Toro, devi rispondere presente. Il valore del Toro non merita questa classifica, non ho avuto alcun ripensamento: ho fatto subito le valigie. Parliamo di un club storico".