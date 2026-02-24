Felipe Melo: "Amo il Galatasaray. La rimonta della Juventus con l'Atletico? C'era CR7, oggi no"

Felipe Melo, grande ex della sfida fra Juventus e Galatasaray che si giocherà domani sera per il ritorno del playoff di Champions League, ha parlato del suo sentimento per i giallorossi di Turchia e della squadra bianconera di oggi, ricordando la rimonta Champions che fece contro l'Atletico Madrid: "Il segreto del Galatasaray è che è una famiglia, impossibile non innamorarsi quando arrivi qua. Quando ero alla Juventus, il mio trasferimento al PSG era praticamente fatto, ma dopo l'offerta del Galatasaray sono andato a vedere un'amichevole in Austria e mi sono innamorato dei tifosi".

Vede similitudini fra Turchia e Brasile?

"Paragono il popolo turco a quello brasiliano per allegria e disponibilità. Il Galatasaray è l'unica squadra che ho tatuata sul corpo. Ho sempre preferito l'amore e l'atmosfera che ho trovato qui ai soldi".

La sfida dell'Allianz Stadium?

"Giocare in trasferta contro la Juventus è sempre difficile. Ma c'è differenza fra la Juventus che rimontò con l'Atletico Madrid e quella che domani giocherà per battere il Galatasaray. E questa differenza è Cristiano Ronaldo. Una Juventus con e senza Ronaldo è diversa".