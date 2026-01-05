Juventus, avviati i primi contatti con Chiesa: la decisione finale spetta al Liverpool

Ritorno di fiamma in casa Juventus. In questi primi giorni di mercato la formazione bianconera è alla ricerca di nuovi profili da inserire in organico da affidare poi a mister Luciano Spalletti. Obiettivo risalita, specialmente dopo il passo falso in casa contro il Lecce, con la dirigenza che vuole acquistare profili che le permettano di fare un bel salto di qualità in campo. E per questo motivo che potrebbe tornare d'attualità Federico Chiesa per quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Torino.

Come ha riportato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, ci sarebbe stato un primo contatto formale della Juve con il giocatore per sondare la disponibilità. Dopo le prime valutazioni interne, prosegue, si passerà all'offerta al Liverpool, club che detiene il cartellino del giocatore. Resta però da capire cosa faranno i Reds, se lo lasceranno partire oppure se lo terrà visto il reparto offensivo con poche scelte per Slot.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi ma ovviamente la palla passa al club inglese che avrà l'ultima parola. Chiesa, qualora ci fosse la fumata bianca, tornerebbe alla Juventus dopo un anno e mezzo e dopo che con la maglia bianconera ha collezionato 131 presenze fra le varie competizioni e segnato 32 gol.