Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter

Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. I bianconeri hanno lavorato intensamente sul campo e Spalletti ha ritrovato Francisco Conceicao. Il portoghese si è lasciato alle spalle il fastidio accusato nell’intervallo della gara contro la Lazio. Conceicao è pronto per riprendere il suo posto nella formazione titolare della Juventus. Il portoghese, a Torino, si sente a casa ed è pienamente coinvolto nel progetto, ma adesso la sua volontà è quella di essere più concreto sotto porta. Nella seduta di ieri, però, Spalletti non ha potuto contare su Weston McKennie. L’americano, contro la Lazio, ha subito un duro colpo alla caviglia che gli ha causato una ferita lacero-contusa per la quale sono stati necessari anche dei punti di sutura. In ogni caso, già da oggi McKennie tornerà ad allenarsi in gruppo.

Impatto importante di Boga: Spalletti studia nuove soluzioni per l’ivoriano.
Nel mercato di gennaio, la Juventus si è assicurata Jeremie Boga e lo ha inserito nella sua rosa per ricoprire il ruolo di vice di Kenan Yildiz. L’ivoriano è stato capace di mettere subito in luce le sue qualità nonostante fosse reduce da un periodo di inattività. Boga non è stato fermo per guai fisici, ma si è dovuto fare da parte in seguito a un’aggressione subita dagli ultras del Nizza. Il giocatore, nonostante ciò, si è presentato alla Continassa in buona forma e i test fisici hanno sorpreso anche gli uomini dello staff juventino. Spalletti gli ha poi stilato un programma con un preparatore personale e così Boga ha già avuto modo di inserirsi al meglio nei meccanismi della Juventus. Il suo impatto con il mondo bianconero, nel match di Coppa contro l’Atalanta, è stato buono e contro la Lazio ha messo ancora di più in luce le sue caratteristiche. Boga ha fornito l’assist per il gol del 2-2 di Kalulu e poco dopo aveva pennellato un’altra bella traiettoria, sprecata da Openda. Adesso, Spalletti sta già studiando una soluzione per poter usare l’ivoriano anche in coabitazione con Yildiz. Schierandoli insieme, il tecnico di Certaldo potrebbe accentrare maggiormente il suo numero 10, così come è successo contro la Lazio. Un’altra opzione sarebbe quella di lasciare Yildiz a sinistra e dirottare Boga o in mezzo o a destra. In ogni caso, l’ivoriano ha avuto il merito di ritagliarsi già uno spazio importante e ha stupito il mondo Juventus, che ora pensa di sfruttare ancora di più le sue caratteristiche.

Licina impressiona in allenamento.
Nel mercato di gennaio, la Juventus non ha inserito solo Boga e Holm, ma ha anche preso due giovani talenti per la Next Gen: Adin Licina e Justin Oboavwoduo. Il tedesco, arrivato dal Bayern Monaco, negli ultimi giorni ha avuto modo di allenarsi con la prima squadra. Licina ha messo in mostra tutto il suo talento, stupendo il gruppo della Juventus che è rimasto ben impressionato dalla sua eleganza e dal tocco pregevole di palla. Il tedesco, nei prossimi mesi, giocherà con la Next Gen, ma spesso si allenerà agli ordini di Spalletti per permettere al tecnico di capire e valutare meglio le sue caratteristiche. I primi riscontri sono positivi e Licina ha impressionato per le sue doti di giocatore di qualità. Adesso, la speranza del mondo Juventus è che il tedesco possa ripercorrere il percorso di Yildiz, transitato prima per il settore giovanile e poi passato in pianta stabile in prima squadra. Certo, la crescita del turco è stata esponenziale e gli sono bastati pochi mesi per guadagnarsi un posto importante nella storia bianconera. Yildiz, nel dicembre 2023, è stato lanciato dal primo minuto da Allegri in una sfida di campionato contro il Frosinone. In quell’occasione bastarono pochi minuti al turco per segnare il suo primo gol con la Juventus e da lì in avanti è nata la sua stella e il suo legame indissolubile con la Vecchia Signora. Adesso la speranza è che Licina possa ripercorrere le sue orme, ma ci vuole calma e pazienza per non mettere pressione a un ragazzo giovane che è appena sbarcato nel calcio italiano.

Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l'Inter
