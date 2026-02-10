Che affare Boga se il buongiorno si vede dal mattino. Il riscatto per la Juve è low cost

Domenica sera l'ingresso di Jeremie Boga è stato determinante per permettere alla Juventus di agguantare il pareggio negli ultimi istanti del match contro la Lazio. Entrato al 76esimo al posto di Andrea Cambiaso, l'attaccante ivoriano con cittadinanza francese è subito entrato nel vivo della partita agendo a tutta fascia sulla sinistra. Ha permesso a Yildiz di accentrarsi, di avvicinarsi alla porta. Soprattutto ha fornito a Kalulu un assist perfetto per il gol del 2-2. "Boga ha rapidità e sensibilità palla al piede, sa saltare il suo avversario. Sono tutte cose importanti che messe in un contesto che funziona diventa più facile adattarle in altri ruoli, quando il contesto funziona ti aiuta a essere ancora più campione di quello che sei", ha detto Spalletti alla vigilia della sfida contro i biancocelesti.

In attesa di vedere come funzionerà in altre zone di campo, nella sera dell'esordio queste qualità nelle zolle preferite del calciatore francese hanno funzionato benissimo. Boga allo Stadium è tornato a giocare una gara di Serie A quasi tre anni dopo l'ultima volta, è tornato a riassaporare il campionato che fino a questo momento gli ha dato le maggiore soddisfazioni in carriera. L'avventura a Nizza iniziata nel luglio 2023 si è conclusa a fine gennaio con 73 presenze, undici gol e nove assist. Soprattutto dopo una prima parte di stagione caratterizzata da un'aggressione subita dal calciatore che l'ha immediatamente spinto a chiedere la cessione. Pugni, sputi e insulti razzisti incassati da lui e da Moffi (quest'ultimo è andato in prestito al Porto, ndr) che hanno di fatto messo la parola fine sulla loro avventura nel club francese.

Boga da dicembre in poi non è più sceso in campo e a fine gennaio, con un vero e proprio blitz, la Juventus ha portato il calciatore a Torino in prestito gratuito. Se però il buongiorno si vede dal mattino, l'ex Sassuolo a fine stagione potrà anche essere riscattato. E in questo senso il prezzo fissato è un punto a favore del trasferimento a titolo definitivo perché decisamente low cost. "L'accordo - si legge nella nota diffusa dalla società bianconera il 1° febbraio - prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore per 4.8 milioni di euro".