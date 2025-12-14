Fiorentina, i convocati di Vanoli per la sfida col Verona: c'è Fagioli, out Fazzini e Gosens

A poche ore dalla delicatissima sfida salvezza tra la Fiorentina e l'Hellas Verona, gara valida per la quindicesima giornata di campionato e in programma al Franchi a partire dalle 15:00, il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha reso noti i 23 calciatori convocati per il match. Confermato il recupero di Nicolò Fagioli, che sarà a disposizione assieme al resto dei compagni. Restano, invece, ancora fuori, Robin Gosens, Jacopo Fazzini e Abdelhamid Sabiri, oltre al lungodegente Tariq Lamptey. Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti

Centrocampisti: Fagioli, Mandragora, Ndour, Nicolussi Caviglia, Richardson, Sohm,

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouamé, Piccoli