Atalanta, Palladino: "Vincere aiuta a vincere. Veniamo da un periodo duro, mi è piaciuto lo spirito"

L'Atalanta volta subito pagina dalla brutta sconfitta patita sette gironi fa contro l'Hellas Verona e si impone sul Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta di Gianluca Scamacca. Al termine del match ha parlato ai canali ufficiali del club l'allenatore Raffaele Palladino: “Sono soddisfatto per la vittoria. Era una partita importante in un periodo dove in campionato abbiamo avuto qualche passo falso, oggi era importante fare una bella prestazione e vincere. Il primo tempo mi è piaciuto molto, la squadra ha avuto grande dominio della partita: siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a raddoppiare.

Poi se lasci le partite aperte può succedere di tutto, infatti nel secondo tempo il Cagliari è venuto fuori. Loro sono una buona squadra, di gamba. Sono riusciti a pareggiare ma a me è piaciuta molto la reazione avuta dai ragazzi, perché sul 1-1 all’82’ potevamo anche crollare e invece siamo andati a riprendere la partita. Bravi chi è subentrato”.

Risposte importanti.

“Si, vincere aiuta a vincere. Oggi mi è piaciuto lo spirito, l’approccio, la determinazione. Veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato tante partite, però mi sta piacendo la crescita che sta avendo la squadra, soprattutto quelle mentali. Reagiamo nei momenti di difficoltà e questa è la cosa più importante”.