Tutti pazzi per Palestra: "Mister Pisacane mi ha detto che ormai fate sempre domande su di me"

Tutti pazzi per Marco Palestra. Il laterale del Cagliari, attualmente in prestito dall'Atalanta, piace a tutte le big d'Italia ed è finito nel mirino anche dei top club europei dopo il suo grande avvio di stagione. Un tema, quella relativo al mercato, che ha fatto inevitabilmente da padrone nelle interviste post partita concesse dal giocatore ieri sera a Bergamo: "Io dico che sono totalmente concentrato sul Cagliari, sono contentissimo di stare qua e penso solo a raggiungere la salvezza. Certo, le parole fanno piacere, ma non so cosa accadrà in futuro", le sue parole sul futuro a DAZN.

Palestra, classe 2005, ha poi confessato cosa gli ha detto mister Pisacane a fine gara: "Mi ha detto che ormai gli state facendo sempre domande su di me, però va bene così: vuol dire che è una cosa positiva. Sono contento, ringrazio tanto il mister e spero che gliene farete sempre di più".

Infine, un commento sulla prestazione dei suoi rossoblù contro l'Atalanta, capace di imporsi per 2-1 grazie alla doppietta di Scamacca dopo il provvisorio pari firmato da Gaetano al 75': "È stata una partita difficile, Lookman è uno dei giocatori più forti del campionato ma mi sento bene e sto migliorando tanto anche nella fase difensiva. Per questo posso ringraziare il mister e i miei compagni, che mi mettono nelle condizioni di potermi esprimere al meglio".