Juventus, ceduto a titolo definitivo il classe 2008 Nelson Savonnier al Sion
È ufficiale la cessione a titolo definitivo da parte della Juventus di Nelson Savonnier al Sion.
Il difensore classe 2008, arrivato a Torino dal Losanna nell’estate del 2024, ha vestito la maglia dell’Under 17 bianconera nell’ultima stagione arrivando fino alla semifinale scudetto e collezionando 18 presenze.
Per il giocatore svizzero ora si riaprono le porte del proprio paese d’origine con la nuova esperienza al Sion.
Savonnier (17) nella passata stagione ha messo a referto 18 presenze e un gol con la maglia bianconera.
