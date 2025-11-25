Juventus, Chiellini: "Crocevia decisivo per la stagione, siamo ancora in costruzione"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Mi sembra che le condizioni per giocare ci siano. Tutto il resto sono chiacchiere che facciamo noi, bisogna andare in campo per vincere contro una squadra che rispettiamo. È importante, perché è un crocevia decisivo, una vittoria sarebbe un bello slancio per il prosieguo della stagione. C'è bisogno di freschezza e velocità, giocano ragazzi che hanno avuto meno spazio e credo che oggi si possa fare qualcosa di buono".

Cosa è mancato fino a questo momento?

"Sappiamo di essere in parte in costruzione, siamo qui per velocizzare il più possibile ma alla fine il tempo è sempre poco. Siamo consapevoli dei risultati che dobbiamo fare. C'è mancato qualcosa nelle ultime partite, ma abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore e nell'esperienza che può dare a tanti ragazzi per portarli a un livello superiore. Oggi è un primo passo importante, poi ci saranno altre partite ma intanto pensiamo a stasera perché una vittoria ci darebbe un bello slancio in Champions".