Juventus, Chiellini sul rinnovo di Spalletti: "Ora mi credete? Il ko del Milan non ci interessa"

Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta, al Gewiss Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il rinnovo di Spalletti è arrivato.

"Ve lo dico da mesi, finalmente mi credete, siamo contenti, un passo previsto, non dico scontato, ma una cosa che è una conclusione di un percorso che sta andando bene".

Vincere oggi darebbe una scossa anche dopo il ko del Milan?

"In questo momento ci interessa poco o niente il risultato del Milan, non abbiamo altro interesse che la partita di stasera e le rivali più vicine sono Como, Roma e Atalanta. Partite come quella di stasera valgono tanto e avrebbe un peso importante vincere".

C'è troppa fretta nel giudicare gli allenatori in Italia?

"Secondo me in tutto il mondo è così, la fretta nel giudizio c'è per gli allenatori e giocatori. Sta nella società che vede il lavoro quando dare stabilità oppure no. Non è corretto, ma è normale".