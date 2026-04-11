Atalanta, Carnesecchi il più efficace dopo Maignan per i dati: "Stagione fantastica"

Il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus, che si giocherà al Gewiss Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono le vostre prospettive?

"C'è un sogno che vogliamo raggiungere, pensiamo che non sia impossibile, arriviamo da una striscia davvero positiva con un percorso importante fatto con il mister recuperando posizioni nonostante una partenza un po' in ritardo. Siamo fiduciosi, speriamo di esultare a fine anno".

Quando parli di sogni parli della Champions. Quanto pesano le sfide contro la Juventus, come quella dell'andata?

"Sicuramente lasciamo il passato a parte, oggi è una gara a sé, a pari punti conterebbe anche lo scontro diretto, il sogno Champions è qualcosa di grande, ma ci stiamo puntando".

Dopo Maignan sei il portiere più efficace della Serie A secondo i dati. Che effetto ti fa?

"Una stagione fantastica anche personalmente, ma una portiere passa dal rendimento squadra. Ringrazio il mister e i compagni per la fiducia".