L'ex USA Berhalter: "Il rinnovo non mi sorprende, McKennie è un guerriero polivalente"

L'ex ct degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ai microfoni di TuttoJuve.com ha voluto dire la sua sull'imminente rinnovo di contratto del connazionale McKennie: "La notizia del possibile rinnovo di Weston con la Juventus non mi sorprende affatto - ha detto durante l'intervista -, sta dimostrando la determinazione dei guerrieri nel continuare a lottare anche quando le cose si facevano difficili. Ricordo che all'inizio, nel primo periodo in bianconero, Pierre Low gli diceva che 'è facile giocare per la Juventus per una stagione, ma solo i grandi giocatori possono farlo per 10 anni'.

Credo che questo gli sia rimasto impresso e che abbia capito quanto bisogna impegnarsi al 100% ogni giorno per poter stare all'interno di un top club. La cosa bella di Weston è il modo in cui è riuscito a superare le sfide e a essere sempre all'altezza della situazione. questo è ciò che lo distingue e il suo carattere lo aiuta ad avere successo ai massimi livelli.

È migliorato moltissimo negli ultimi anni, è diventato un giocatore maturo con l'abilità di essere impattante in diverse posizioni. Ha sempre avuto la capacità di segnare gol e fare assist, ma ora penso che stia offrendo prestazioni più complete", ha concluso l'ex ct.