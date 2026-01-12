Juventus-Cremonese, bianconeri scatenati e già avanti di due reti dopo 15'
Uno-due letale della Juventus contro la Cremonese. Partita sbloccata al 12' grazie a Bremer. Azione da calcio piazzato con Yildiz che mette in mezzo, Terracciano che allontana di testa, Miretti ci prova dalla distanza e il pallone colpisce Bremer infilandosi in rete. Tre minuti più tardi il raddoppio, con Jonathan David su azione di ripartenza: Thuram avanza fino al limite e serve il canadese che controlla di destro e supera Audero in uscita col sinistro. Secondo gol consecutivo per l'attaccante, al terzo centro in campionato.
