Di Canio lancia la suggestione Bernardo Silva in Serie A. E a Como sognano il colpo

"Mi hanno detto che Bernardo Silva può venire in Serie A a gennaio”. Se la voce arriva da Paolo Di Canio, che peraltro fa riferimento a fonti molto credibile, viene da crederci. Il fantasista portoghese, un tempo centrale per Pep Guardiola, potrebbe essere il prossimo grande partente dal Manchester City, a pochi mesi da Kevin De Bruyne. Ed è caccia alla formazione di Serie A che potrebbe puntare sul suo immenso talento.

Tanti indizi puntano a Como. Lo fanno le stesse dichiarazioni di Di Canio. L’ex attaccante di Lazio, West Ham e Juventus non ha citato alcuna squadra nello specifico. Però ha parlato di una “bella città, con l’acqua attorno” e anche di “prospettive per dopo”. A Como c’è sicuramente acqua, e diversi calciatori o ex calciatori - Cesc Fabregas, ma anche Thierry Henry - hanno interessi nella società dei fratelli Hartono, sempre più internazionale e ambiziosa.

Cosa disse Fabregas. Le alternative, comunque, non mancano: la Juventus di Spalletti è stata segnalata più volte sulle tracce di Bernardo Silva, forse è la soluzione più credibile tra le altre squadre di Serie A. A Como, però, c’è proprio Fabregas, che in passato disse: “Se dovessi scegliere un giocatore dalla Premier, è difficile dirlo ma sono un grande fan di Odegaard dell'Arsenal e di Bernardo Silva del Manchester City. Questo tipo di giocatori che continuano a crescere anno dopo anno, mi ci identifico molto per il tipo di caratteristiche”. Il primo è ancora troppo costoso, quanto al secondo...