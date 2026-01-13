Anche la Juve nella corsa al titolo, pokerissimo alla Cremonese. Con Spalletti ritmo scudetto

La Juventus non si ferma più e batte anche la Cremonese. Netto 5-0 in una partita mai messa in discussione e virtualmente chiusa dopo un quarto d'ora. La sblocca Bremer, raddoppia David al suo secondo gol consecutivo e Yildiz prima dell'intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Weston McKennie che prima causa l'autorete di Terracciano, infine segna il 5-0 di testa.

Proprio lo statunitense vince il premio "Panini Player of the Match" della partita ma in generale sono tanti i giocatori degni di nota, come Fabio Miretti, Khephren Thuram e Jonathan David. Bocciata su tutta la linea la Cremonese, che dopo un'ottima partenza in campionato sta vivendo un momento complicato: solo due punti conquistati nelle ultime sei partite e soprattutto un attacco sempre più sterile, capace di segnare in questo arco di tempo solo al Cagliari nella partita pareggiata per 2-2.

Luciano Spalletti applaude i suoi giocatori mentre Kalulu ammette "Adesso ci stiamo divertendo in campo". Del resto dall'avvento dell'ex ct della nazionale, la Juventus ha ottenuto ben 24 punti in 11 partite. Solo l'Inter ha fatto meglio.

