Juventus, dall'Assemblea degli Azionisti arriva il sì all'aumento di capitale
Il Cda potrà esercitare la delega entro cinque anni
(ANSA) - TORINO, 07 NOV - L'assemblea degli azionisti della Juventus, riunita all'Allianz Stadium dalle 10 di questa mattina, ha dato il via libera all'aumento di capitale. La proposta è quella di prevedere l'aumento in una o più tranche nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Il Cda potrà esercitare la delega entro cinque anni. (ANSA).
