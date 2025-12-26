Il Monza ha ripreso a correre: 2-1 al Modena in rimonta, Frosinone agganciato in testa
Il Monza vince ancora: 1-2 a Monza in rimonta per la squadra di . Alla rete di Gliozzi su calcio di rigore al 40' della prima frazione di gioco hanno risposto i gol di Azzi al 50' e di Ravanelli al 65'.
Si tratta del secondo successo di fila dopo il ko contro il Venezia (e dopo 3 gare di fila senza vittorie): la squadra di Paolo Bianco ha superato 4-1 la Cararese la scorsa settimana ed ora è riuscita a ripetersi mettendo pressione alle rivali, a partire dal Frosinone, agganciato in vetta (che domani affronterà l'Empoli).
Il risultato
Modena-Monza 1-2
40' rig. Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
SERIE B, 18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Sabato 27 dicembre
Ore 12.30 - Spezia – Pescara
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
Ricordiamo adesso anche quella che è la classifica aggiornata:
Frosinone 37
Monza 37*
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara giocata in più