Belghali va di corsa, anche in Coppa d'Africa: "Sentiamo il sostegno di tutta l'Algeria"

Negli scorsi giorni è iniziata una nuova edizione della Coppa d'Africa, che si sta tenendo in Marocco. Fra le squadre che sono chiamate a giocare un ruolo da outsider, appena dietro alle grandi favorite, c'è l'Algeria di Vladimir Petkovic. Che nonostante i dubbi in Patria per alcune scelte fatte, come quella di puntare in porta su un figlio d'arte come Luca Zidane, ha avuto ragione all'esordio, visto che i suoi sono partiti con il piede giusto superando il Sudan con un secco 3-0.

Fra i giocatori che si stanno facendo strada per la prima volta in un torneo simile c'è il giovane esterno scoperto dal Verona, Rafik Belghali. Il giocatore gialloblu si è messo in mostra per la prima volta in questa Serie A, tanto da meritarsi la chiamata da parte di Petkovic negli scorsi mesi. E poi la convocazione alla stessa Coppa d'Africa.

Alla prima gara dei suoi ha giocato titolare, rimanendo in campo novanta minuti. Al termine del match Belghali ha dichiarato, come riportato da CalcioHellas.it: "Abbiamo segnato subito al primo minuto, il che ci ha permesso di entrare in partita e acquisire ancora più fiducia. Abbiamo gestito bene la partita e siamo riusciti a segnare gli altri due gol nella ripresa. Sta andando tutto molto bene. Sentiamo il sostegno dell’intera nazione e ne siamo davvero felici". Il prossimo impegno dell’Algeria sarà contro il Burkina Faso, in programma domenica alle 18:30.