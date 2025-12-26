Napoli, il riscatto di Hojlund non è in discussione: azzurri pronti a esercitare il loro diritto

Al di là delle indiscrezioni e delle ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, in casa Napoli non ci sono incertezze sul futuro di Rasmus Hojlund. Il club azzurro è pienamente soddisfatto del rendimento dell’attaccante danese e non ritiene in alcun modo a rischio l’operazione legata al suo riscatto. Le prestazioni offerte finora e, soprattutto, i margini di crescita mostrati dal giocatore hanno rafforzato ulteriormente la convinzione della società di Aurelio De Laurentiis.

La dirigenza partenopea è certa di aver fatto la scelta corretta e intende andare avanti senza esitazioni, esercitando il diritto di riscatto nei tempi previsti. Nessuna preoccupazione, dunque, e nessun retroscena particolare: Hojlund è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico, sia nell’immediato sia in prospettiva futura, e il Napoli è deciso a puntare su di lui con continuità e fiducia.

A confermare questo scenario è l'emittente Sky Sport, che esclude qualsiasi ipotesi di ripensamento da parte del club azzurro. In questo 2025 partenopeo l'attaccante arrivato in prestito dal Manchester United ha finora collezionato 19 presenze segnando 7 gol e realizzando pure 3 assist. Numeri che gli hanno permesso di scavalcare in pochissimo tempo il designato titolare Lorenzo Lucca, facendo sentire un po' meno l'assenza dell'infortunato Romelu Lukaku, l'arma in più di Conte per la seconda parte della stagione.