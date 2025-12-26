Juve pronta a un sacrificio per Tonali, Djimsiti verso il forfait con l'Inter: le top news delle 22

A due giorni dalla sfida contro l’Inter, in programma domenica sera alle 20.45, l’Atalanta ha proseguito la preparazione con una seduta pomeridiana a Zingonia. Lavoro individuale sul campo per Mitchel Bakker, mentre Berat Djimsiti ha svolto un allenamento differenziato: la sua presenza contro i nerazzurri di Cristian Chivu appare altamente improbabile. Terapie anche per Raoul Bellanova, mentre per domani è previsto un nuovo allenamento sempre a Zingonia.

In casa Bologna, invece, si lavora in vista della gara contro il Sassuolo. La squadra di Vincenzo Italiano ha svolto una seduta tattica con esercitazioni al tiro e ha ritrovato in gruppo Remo Freuler, pronto almeno per la convocazione. Restano indisponibili Łukasz Skorupski e Nicolò Casale, mentre Federico Bernardeschi è a riposo dopo l’intervento alla clavicola sinistra, con tempi di recupero stimati in circa sei settimane.

Sul fronte mercato, la Juventus guarda al 2026 con un obiettivo chiaro: Sandro Tonali. L'ad Damien Comolli starebbe valutando l’inserimento di Jonathan David nella trattativa con il Newcastle United per abbassare una valutazione compresa tra gli 80 e gli 85 milioni. Intanto, a Como, tiene banco il futuro di Diego Carlos: il brasiliano, in prestito dal Fenerbahçe, ha convinto sotto la guida di Cesc Fabregas e sarebbe disposto a restare, qualora i club trovassero un accordo per il trasferimento definitivo.