Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena-Monza 1-2, le pagelle: che qualità Massolin! Male Izzo, Birindelli sorride

Modena-Monza 1-2, le pagelle: che qualità Massolin! Male Izzo, Birindelli sorrideTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:26Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Modena-Monza 1-2

MODENA
Chichizola 5,5 - Esente da colpe sul pareggio di Azzi, avrebbe potuto fare qualcosa in più in uscita sul corner che ha portato al raddoppio biancorosso firmato da Ravanelli.

Tonoli 5 - Pesa come un macigno l'ingenuità in marcatura su Azzi nell'azione del gol dell'1-1, ma non è l'unico errore della sua partita.

Adorni 5,5 - Beffato da Ravanelli nel duello aereo per il bis del Monza, resiste a un'ammonizione rimediata in avvio di gara ma non è sempre lucido nelle giocate.

Nieling 6 - Il migliore tra i tre centrali difensivi del Modena, soprattutto nel primo tempo fa vedere più di qualcosa di buono anche al servizio dei compagni del reparto più avanzato.

Zampano 6 - Parte con il piede giusto, arrivando anche ad accarezzare il gol del 2-0 in pieno recupero nel primo tempo, mentre nella ripresa cala in maniera abbastanza evidente costringendo Sottil alla sostituzione. Dal 65' Beyuku 6 - Non incide in modo particolare nell'ultimo spezzone.

Santoro 6 - Buona prova in mezzo al campo nei primi 45 minuti. Nella seconda metà di partita accusa la crescita del Monza dalle sue parti. Dall'80' Magnino s.v.

Gerli 5,5 - Avrebbe le qualità per fare molto di più per questo Modena. Si vede con il contagocce in entrambe le frazioni.

Sersanti 6,5 - Chiude sulla sufficienza piena una partita molto ben interpretata: è tra i più attivi tra i canarini e non si tira mai indietro nei duelli. Si procura due palle gol a cavallo tra i due tempi. Dal 74' Pyyhtia 6 - Fa valere la sua freschezza negli ultimi minuti di gioco, ma non è sufficiente per riprendere il Monza sul 2-2.

Zanimacchia 6 - Una prova, la sua, molto simile a quella di Zampano: diversi sorrisi nel primo tempo, più delusioni nella ripresa. Nel complesso, però, va premiato il suo sforzo a non risultare mai banale con le giocate sulla fascia sinistra. Dall'80' Di Mariano s.v.

Massolin 7 - Illumina il "Braglia" con una serie di giocate di spessore nei primi 45', mettendo anche lo zampino sull'episodio del rigore assegnato dopo revisione al VAR per un fallo subito da Gliozzi. Azzecca praticamente tutte le giocate, comportandosi al meglio nel ruolo di seconda punta. Dal 74' Mendes 6 - Non ha modo di farsi vedere nell'ultima parte della sfida.

Gliozzi 6,5 - Si conferma, ancora una volta, glaciale dal dischetto. Dagli undici metri mette la firma sul nono gol stagionale in Serie B, una marcatura che però non fa altro che illudere il Modena al termine di un primo tempo molto ben giocato contro una delle principali favorite per la promozione in A.

Andrea Sottil 5,5 - Eccessivi alti e bassi in questo pomeriggio al "Braglia" per il suo Modena, che chiude il 2025 con un'altra sconfitta e può sicuramente rammaricarsi per l'andamento della gara. La squadra emiliana non ha saputo confermarsi nella ripresa, abbassando progressivamente con il passare dei minuti la propria pericolosità.

MONZA
Thiam 6,5 - Immobile sul rigore calciato da Gliozzi, compie diverse parate di spessore nel corso della gara confermandosi come uno dei portieri più affidabili della Serie B.

Izzo 5 - Punito dal VAR dopo un contatto lieve con Gliozzi in area di rigore, per il resto si fa spesso trovare fuori posizione e in netto ritardo nelle marcature.

Ravanelli 6,5 - Con uno stacco imperioso a metà ripresa, sugli sviluppi di un corner, regala tre punti d'oro al Monza nella corsa all'obiettivo Serie A: i brianzoli tornano in vetta almeno per una notte, in attesa dell'impegno di domani del Frosinone.

Carboni 5,5 - Qualche errore difensivo per il centrale biancorosso, in affanno soprattutto nel primo tempo.

Birindelli 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, al pari del resto della squadra. Trova il cross che porta al pareggio di Azzi: c'è anche la sua firma, dunque, sull'avvio della rimonta brianzola. Dal 79' Bakoune s.v.

Colombo 5,5 - In evidenti difficoltà nel primo tempo, rialza la testa nella ripresa ma nel complesso non dà mai la sensazione di poter fare la differenza. Dal 94' Delli Carri s.v.

Pessina 6 - Parte male, poi viene trascinato da un importante bagaglio d'esperienza e nella ripresa amministra a dovere ogni pallone che passa dal centrocampo. Troppo nervoso in alcune fasi, soprattutto con Zampano.

Azzi 6,5 - Corre meno del solito sulla fascia di sua competenza, ma quantomeno entra nel tabellino della gara andando a realizzare il gol del pareggio in avvio di ripresa.

Ciurria 5 - Chi l'ha visto? Mai in partita, tocca soltanto una manciata di palloni. Dal 90' Lucchesi s.v.

Keita 6,5 - Impiega più di un'ora per carburare e poi sforna l'assist per il gol-vittoria siglato da Ravanelli, dimostrandosi molto incisivo sui calci piazzati. Dal 94' Brorsson s.v.

Mota 5,5 - In ombra per l'intero arco della partita, prolunga sul secondo palo il cross di Birindelli favorendo il tap-in ravvicinato di Azzi nell'azione dell'1-1. E' troppo poco, tuttavia, per un giocatore di queste qualità. Dal 90' Petagna s.v.

Paolo Bianco 6,5 - Torna al "Braglia" da ex e fa uno scherzetto al Modena, ribaltando il risultato e prendendosi tre punti molto importanti. Pur senza brillare in modo particolare, il Monza lancia un chiaro segnale alle dirette rivali per la promozione diretta e si porta in testa, almeno per una notte.

Articoli correlati
Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno" Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così" Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita... Modena-Monza, formazioni ufficiali: Massolin titolare, Bianco si affida e Mota-Keita
Altre notizie Serie B
Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno" Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così" Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"... Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"
Modena-Monza 1-2, le pagelle: che qualità Massolin! Male Izzo, Birindelli sorride... Modena-Monza 1-2, le pagelle: che qualità Massolin! Male Izzo, Birindelli sorride
Il Monza ha ripreso a correre: 2-1 al Modena in rimonta, Frosinone agganciato in... Il Monza ha ripreso a correre: 2-1 al Modena in rimonta, Frosinone agganciato in testa
Sampdoria, Gregucci avvisa: "Siamo ancora là sotto, all'inferno. Coda? È super" Sampdoria, Gregucci avvisa: "Siamo ancora là sotto, all'inferno. Coda? È super"
Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova... Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere... Serie B, Bari-Avellino: Vivarini cerca il primo successo, irpini per interrompere il tabù
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
3 Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia...
4 Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere
5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, buone notizie per Gasperini: Dovbyk ed Hermoso rientrano in gruppo
Immagine top news n.1 Serie A, 17^ giornata LIVE: Juventus con Miretti, Dybala ancora falso nove
Immagine top news n.2 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.3 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.4 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.5 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.6 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
Immagine top news n.7 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina ancora in silenzio stampa: la linea non cambia nonostante il 5-1 all'Udinese
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Elmas: "Supercoppa bellissimo regalo di Natale. Lukaku darà una mano a tutti noi"
Immagine news Serie A n.3 Como, i convocati di Fabregas per il Lecce: Caqueret c'è, Addai no. Rientrano in due
Immagine news Serie A n.4 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, il River Plate torna alla carica per Beltran: solo 2 reti finora in prestito al Valencia
Immagine news Serie A n.6 Lecce, i convocati di Di Francesco: Morente non ce la fa, Tiago Gabriel sì
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "C'è rabbia, abbiamo giocato il miglior primo tempo dell'anno"
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Campionato strano e pericoloso, dovremo continuare così"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi non si fida del Padova: "Ha spirito e qualità, non è lì per caso"
Immagine news Serie B n.4 Modena-Monza 1-2, le pagelle: che qualità Massolin! Male Izzo, Birindelli sorride
Immagine news Serie B n.5 Il Monza ha ripreso a correre: 2-1 al Modena in rimonta, Frosinone agganciato in testa
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Gregucci avvisa: "Siamo ancora là sotto, all'inferno. Coda? È super"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.5 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.6 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.2 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?