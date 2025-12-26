Modena-Monza 1-2, le pagelle: che qualità Massolin! Male Izzo, Birindelli sorride

Risultato finale: Modena-Monza 1-2

MODENA

Chichizola 5,5 - Esente da colpe sul pareggio di Azzi, avrebbe potuto fare qualcosa in più in uscita sul corner che ha portato al raddoppio biancorosso firmato da Ravanelli.

Tonoli 5 - Pesa come un macigno l'ingenuità in marcatura su Azzi nell'azione del gol dell'1-1, ma non è l'unico errore della sua partita.

Adorni 5,5 - Beffato da Ravanelli nel duello aereo per il bis del Monza, resiste a un'ammonizione rimediata in avvio di gara ma non è sempre lucido nelle giocate.

Nieling 6 - Il migliore tra i tre centrali difensivi del Modena, soprattutto nel primo tempo fa vedere più di qualcosa di buono anche al servizio dei compagni del reparto più avanzato.

Zampano 6 - Parte con il piede giusto, arrivando anche ad accarezzare il gol del 2-0 in pieno recupero nel primo tempo, mentre nella ripresa cala in maniera abbastanza evidente costringendo Sottil alla sostituzione. Dal 65' Beyuku 6 - Non incide in modo particolare nell'ultimo spezzone.

Santoro 6 - Buona prova in mezzo al campo nei primi 45 minuti. Nella seconda metà di partita accusa la crescita del Monza dalle sue parti. Dall'80' Magnino s.v.

Gerli 5,5 - Avrebbe le qualità per fare molto di più per questo Modena. Si vede con il contagocce in entrambe le frazioni.

Sersanti 6,5 - Chiude sulla sufficienza piena una partita molto ben interpretata: è tra i più attivi tra i canarini e non si tira mai indietro nei duelli. Si procura due palle gol a cavallo tra i due tempi. Dal 74' Pyyhtia 6 - Fa valere la sua freschezza negli ultimi minuti di gioco, ma non è sufficiente per riprendere il Monza sul 2-2.

Zanimacchia 6 - Una prova, la sua, molto simile a quella di Zampano: diversi sorrisi nel primo tempo, più delusioni nella ripresa. Nel complesso, però, va premiato il suo sforzo a non risultare mai banale con le giocate sulla fascia sinistra. Dall'80' Di Mariano s.v.

Massolin 7 - Illumina il "Braglia" con una serie di giocate di spessore nei primi 45', mettendo anche lo zampino sull'episodio del rigore assegnato dopo revisione al VAR per un fallo subito da Gliozzi. Azzecca praticamente tutte le giocate, comportandosi al meglio nel ruolo di seconda punta. Dal 74' Mendes 6 - Non ha modo di farsi vedere nell'ultima parte della sfida.

Gliozzi 6,5 - Si conferma, ancora una volta, glaciale dal dischetto. Dagli undici metri mette la firma sul nono gol stagionale in Serie B, una marcatura che però non fa altro che illudere il Modena al termine di un primo tempo molto ben giocato contro una delle principali favorite per la promozione in A.

Andrea Sottil 5,5 - Eccessivi alti e bassi in questo pomeriggio al "Braglia" per il suo Modena, che chiude il 2025 con un'altra sconfitta e può sicuramente rammaricarsi per l'andamento della gara. La squadra emiliana non ha saputo confermarsi nella ripresa, abbassando progressivamente con il passare dei minuti la propria pericolosità.

MONZA

Thiam 6,5 - Immobile sul rigore calciato da Gliozzi, compie diverse parate di spessore nel corso della gara confermandosi come uno dei portieri più affidabili della Serie B.

Izzo 5 - Punito dal VAR dopo un contatto lieve con Gliozzi in area di rigore, per il resto si fa spesso trovare fuori posizione e in netto ritardo nelle marcature.

Ravanelli 6,5 - Con uno stacco imperioso a metà ripresa, sugli sviluppi di un corner, regala tre punti d'oro al Monza nella corsa all'obiettivo Serie A: i brianzoli tornano in vetta almeno per una notte, in attesa dell'impegno di domani del Frosinone.

Carboni 5,5 - Qualche errore difensivo per il centrale biancorosso, in affanno soprattutto nel primo tempo.

Birindelli 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, al pari del resto della squadra. Trova il cross che porta al pareggio di Azzi: c'è anche la sua firma, dunque, sull'avvio della rimonta brianzola. Dal 79' Bakoune s.v.

Colombo 5,5 - In evidenti difficoltà nel primo tempo, rialza la testa nella ripresa ma nel complesso non dà mai la sensazione di poter fare la differenza. Dal 94' Delli Carri s.v.

Pessina 6 - Parte male, poi viene trascinato da un importante bagaglio d'esperienza e nella ripresa amministra a dovere ogni pallone che passa dal centrocampo. Troppo nervoso in alcune fasi, soprattutto con Zampano.

Azzi 6,5 - Corre meno del solito sulla fascia di sua competenza, ma quantomeno entra nel tabellino della gara andando a realizzare il gol del pareggio in avvio di ripresa.

Ciurria 5 - Chi l'ha visto? Mai in partita, tocca soltanto una manciata di palloni. Dal 90' Lucchesi s.v.

Keita 6,5 - Impiega più di un'ora per carburare e poi sforna l'assist per il gol-vittoria siglato da Ravanelli, dimostrandosi molto incisivo sui calci piazzati. Dal 94' Brorsson s.v.

Mota 5,5 - In ombra per l'intero arco della partita, prolunga sul secondo palo il cross di Birindelli favorendo il tap-in ravvicinato di Azzi nell'azione dell'1-1. E' troppo poco, tuttavia, per un giocatore di queste qualità. Dal 90' Petagna s.v.

Paolo Bianco 6,5 - Torna al "Braglia" da ex e fa uno scherzetto al Modena, ribaltando il risultato e prendendosi tre punti molto importanti. Pur senza brillare in modo particolare, il Monza lancia un chiaro segnale alle dirette rivali per la promozione diretta e si porta in testa, almeno per una notte.